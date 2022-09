El cartel musical del que disfrutaron miles de vigueses -y turistas- este verano, y que repartió juego en diferentes escenarios de la urbe olívica será inolvidable para aquellos que gozaron de la presencia de sus ídolos en directo. "¿Te acuerdas del concierto de Joan Manuel Serrat en Castrelos?"; "Yo estuve en el concierto de Muse"; o "¡Qué pasada, cuando C. Tangana actuó en el Puerto!", serán algunas de las frases que algunos de los asistentes a estas y a otras actuaciones verbalizarán en algún momento de sus vidas, después de guardar en su memoria esas dos horas de espectáculo irrepetible siempre unido a Vigo.

Para los artistas, la cosa cambia. Sus giras incluyen infinidad de paradas, noches de hotel, decenas de ciudades, miles de kilómetros y un montón de anécdotas que sus cerebros cribarán cuando el tiempo pase. Pero las sensaciones que uno experimenta con alguno de sus cinco sentidos son difíciles de olvidar y de ahí que en la mente y, en algún caso, en el corazón de estos cantantes, grupos, y cantautores quedarán para siempre algunos "trocitos" de Vigo, que para ellos harán especial a la ciudad olívica, entre el carrusel de lugares por los que girarán. "¿Te acuerdas cuando tocamos en Vigo?". Estas son algunas de las anécdotas y los guiños que podrían dar respuesta a esa pregunta que se harán en el futuro algunos de los artistas que pasaron por los escenarios de la urbe viguesa este verano. Momentos, muchos de ellos, compartidos por ellos mismos en sus redes sociales, otros verbalizados encima del escenario, o vividos con su gente y sus rincones.

Baños en la ría

Sebastián Yatra y el estadounidense Iggy Pop probaron las frías pero refrescantes aguas de nuestras rías, antes, en el caso del colombiano, y después, en el de la iguana del rock, de sus respectivos conciertos en la ciudad olívica. El legendario cantante americano, de 75 años de edad, era el gran reclamo del Festival Latitudes, que se celebró el 19 y 20 de agosto en el Peirao de Trasatlánticos de Vigo. Al día siguiente de su actuación, y antes de viajar a Portugal para su siguiente bolo, las playas de O Morrazo, y en concreto la de Lagos en Bueu recibió su ilustre visita. Ese viernes, James Newell Osterberg, más conocido por Iggy Pop subía una foto a su cuenta oficial de Instagram, en la que salía de darse un chapuzón en ese arenal, y con un mensaje casi en clave: TGIF. Aún así era fácil de descifrar: “Thanks God is friday”. Dicho de otro modo: “Gracias a Dios es viernes”.

En el caso de Sebastián Yatra, fueron las aguas de San Adrián de Cobres las que mojaron los pies del colombiano, como así mostró en sus 'stories' de Instagram. Allí, además, disfrutó de los tesoros gastronómicos de la ría en el restaurante Mauro, que goza de una deliciosa carta especializada en pescados y mariscos y está situado en un enclave espectacular, a pie de muelle. ¡Cómo para olvidarse!

Después de este baño de sal, el colombiano aún se daría otro baño, pero de masas, en el concierto celebrado en el auditorio del Parque de Castrelos que sorprendió hasta al mismo artista, como así recogió en sus redes.

Gastronomía viguesa

Yatra no fue el único que disfrutó de un menú típicamente gallego con sabor a mar, algo que, por cierto, tenía ganas de probar como así confesó a FARO en una entrevista previa a su visita. Otros cantantes y grupos compartieron con sus seguidores sus momentos gastronómicos en Vigo como fue el caso de los integrantes de Love of Lesbian que comieron en uno de los restaurantes más conocidos del Casco Vello, y al que suelen acudir las 'celebrities' que visitan la ciudad: el Valdevez.

Una fotografía compartida en las redes del propio local daba fe de la presencia del bajista Ricky Falkner, o los guitarrista Jordi Roig y Julián Saldarriaga, posando tras un buen banquete y horas antes de salir al escenario de Castrelos.

Leiva es ya un habitual de la tierra, y no se pierde un verano en las Rías Baixas. Bien en el Náutico de San Vicente de O Grove, donde suele actuar cada temporada, o en Vigo, donde este verano repitió sobre las tablas de Castrelos. Y como buen conocedor de todo lo gallego, el madrileño sabe dónde puede disfrutar de su exquisita gastronomía. En este caso y tras el bolo, Leiva aprovechó su viaje a Vigo para visitar uno de los mejores restaurantes de comida tradicional de la zona, el Casa Obdulia, regentado por el chef Juan Manuel de la Cruz.

Un entregado público vigués

Una de las cosas que seguramente guardarán en su memoria casi todos los grupos y cantantes que pasaron por la ciudad este verano es el calor del público -además del de la ola que achicharró también a la población gallega-. Capítulo destacado merece esa comunión que vivieron los que tocaron este año en el auditorio de Castrelos. Han sido muchos los que, bien encima del escenario, esa noche tras el concierto, o días después en sus redes sociales verbalizaron la magia que sintieron sobre escenario del parque. Lo hizo Hombres G, cuando su líder, David Summers, compartía en su perfil de Twitter uno de los grandes momentos del bolo. Aquel en el que las luces y las voces del público vigués se encendieron y corearon uno de los temas más sentidos y preferidos de los seguidores de la banda madrileña. Vigo y Castrelos "tembló" y también lo hizo David Summers: "Temblando. Vigo. Impresionante. Gracias", decía en su publicación.

“Cuántos recuerdos me vienen a la tripa al recordar a todos los que me han acompañado en el camino en esta ciudad maravillosa. Galicia, Vigo, se puede dejar de cantar pero no se puede dejar de sentir lo que uno ha experimentado”, decía el maestro Joan Manuel Serrat en su parada viguesa de la última gira de su carrera musical. También Dani Martín hizo su particular guiño a la ciudad, unos días después de su concierto, cuando publicó un vídeo en el que, en apenas dos minutos, recogía testimonios de su público en el auditorio vigués, las propias sensaciones del cantante y las imágenes más espectaculares de su actuación.

Si para Martín, Vigo estuvo "enorme", para Lola Índigo hubo un flechazo absoluto con el público, como así confesó en sus stories al escribir, y en gallego: "Quérote, Vigo". Pero Mimi también se quedó para siempre con una viguesa y con su locura. Una fan de mediana edad que no dejó de correr en paralelo a la furgoneta de la cantante para lanzarle su admiración, a la que la granadina le dedicaría al día siguiente en Twitter, y en exclusiva, los "buenos días, solo a ella".

buenos días solo a ella pic.twitter.com/SrdSPMX8tG — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) 9 de agosto de 2022

El Celta, también presente

Si el concierto de Lola Índigo fue todo un espectáculo por el derroche de energía, baile y música que la cantante y su cuerpo de baile regalaron sobre el escenario, todos los afortunados que en Vigo pudieron asistir al bolo de C. Tangana en el Muelle de Trasatlánticos coincidieron en ese mismo adjetivo -y otros similares- para definir el show que habían presenciado.

Las raíces viguesas del cantante madrileño estuvieron presentes durante todo su concierto por sus continuas alusiones a ellas. "Ponme una copa para brindar con mi gente de Vigo" le espetaba al camarero de su banda. "¿Cómo está mi gente de Vigo? ¡A vuestra salud!" proclamaba poco después con el primer chupito de la velada. Así lo relataba una de las crónicas del concierto que publicaría FARO: Al cumplirse la hora de concierto llegaría el momento más esperado por todos los presentes. El Madrileño se quitaba la careta y lanzaba el guiño definitivo al club de sus amores. "No sé si lo sabéis, pero yo tengo sangre viguesa, mi viejo es aquí de Vigo" arrancaba, añadiendo que "supongo que sabéis que tu viejo normalmente es el que decide cuál es tu equipo de fútbol".

"Yo tengo sangre viguesa, mi viejo es de aquí. Supongo que sabéis que tu viejo es el que decide cuál es tu equipo de fútbol. Así que vamos a hacer un brindis porque son 99 años ya, hermano. ¡𝐇𝐀𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐋𝐓𝐀!"



😍 Gracias por el cariño, @c_tangana 💙#99anosDeAfoutezaeCorazón pic.twitter.com/QfuQjL1Gmi — RC Celta (@RCCelta) 23 de agosto de 2022

En medio de la ovación cerrada del respetable y del aplauso virtual del equipo, cerraba uno de los 23 de agosto más especiales en la ciudad con una frase para la posteridad: "Así que vamos a hacer un brindis porque son 99 años ya, hermano. ¡HALA CELTA!".

Los colores del Celta también estuvieron presentes en el concierto de Muse. Al menos, así lo expresó la entidad celeste al compartir una foto de tres elásticas viguesas con los nombres de los miembros de la banda en el dorso. "¿Listos para esta noche? Nosotros, sí", rezaba el tuit. La actuación se celebró en el estadio de Abanca Balaídos, así que el CM del club vigués "preparó" las camisetas de los convocados a esa noche de música para salir a "jugar" al césped de coliseo vigués.

¿𝑳𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆? Nosotros sí 😏🤘@muse, all set for tonight’s starlight at our home? We hope you’re ready to cause a proper uprising in the Abanca Balaídos stands! 💙



𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗻’𝘁 𝘄𝗮𝗶𝘁! 🎶⚡️🎸 pic.twitter.com/HscHGiTEKS — RC Celta (@RCCelta) 8 de septiembre de 2022

Si bien no se enfundaron las camisetas durante el concierto, como en su día sí haría la reina del pop, Madonna, ante miles de vigueses, queremos creer que en sus maletas guardaron con todo el cariño este especial regalo que Vigo, y en concreto, el Celta les hizo esa noche a Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard.

Entre bares y cines

Pero esas camisetas no fueron el único souvenir que se llevaron los integrantes de la banda británica. En concreto, aprovecharon su presencia en la ciudad para recibir de manera improvisada una clase de flauta travesera. Frente a un restaurante de la Praza de Compostela se encontraron con Ultrafonicos Band -un grupo vigués de covers de pop y rock-, cuyos miembros se encargaron de darles unas nociones para hacer sonar el instrumento. Matt, el cantante, y Dominic, el batería, se atrevieron a tocarlo como se pudo ver en el vídeo que compartió la banda gallega en Instagram, y algún que otro sonido lograron sacar de la flauta.

Otro que se pasó por un local de Vigo, aunque con una misión específica fue Bryan Adams: quería grabar un videoclip. Este pasado viernes, el canadiense publicaba el resultado de la producción viguesa de la nueva versión de 'Have you ever really loved a woman?', rodado horas antes de su concierto en As Travesas. La cafetería La Batalla de Rande se convertía, aquel 19 de julio, en una especie de taberna flamenca.

En el vídeo, Bryan Adams y el guitarrista Keith Scott, que suple a Paco de Lucía, protagonista en la primera versión del tema, aparecen interpretando el tema apoyados en la barra, mientras un grupo de mujeres se arrancan a bailar. De fondo, una foto del puente de Rande cuelga de las paredes del local, algo que sitúa la acción un poco más al norte de lo que se supone, pretende la historia de la canción.

Sting también se llevó un trocito de la ciudad, y, sin duda, uno de los más emblemáticos. Y es que un día antes de su gran cita en Castrelos, el inglés acudió al cine, pero no a una sala cualquiera. El cantante escogió las que constituyen las salas de referencia de cine de autor y alternativo en la ciudad, presumiblemente por sus proyecciones en versión original. Los que esa tarde acudieron a la sesión de las 17.30 horas en los Multicines Norte para disfrutar de la última película de Brad Pitt, "Bullet train", compartieron sin saberlo el pase con el célebre exlíder de The Police.

No fue hasta la salida de la sesión cuando los espectadores lo reconocieron. Allí le esperaba un vehículo de color negro y en el momento en el que el cantautor se percató de que los presentes se habían dado cuenta de quién se trataba, los saludó con un gesto con la gorra. Si a Sting le gustó la peli de Pitt, seguro que siempre recordará haberla visto en un pequeño e histórico -aunque él no sea consciente de ello- cine de Vigo.