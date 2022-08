Hace justo una semana el Peirao de Trasatlánticos de Vigo vibraba con uno de los grandes nombres de la música: Iggy Pop. El líder de los míticos The Stogges era el principal reclamo del Festival Latitudes y ayer por la noche era el plato fuerte en la última jornada en el regreso del Festival de Vilar de Mouros, en Portugal. Pero antes de esa actuación la "Iguana" volvió a dejarse ver por Galicia. Más concretamente en una de esas playas entre paradisíacas y mágicas de la comarca de O Morrazo: en Lagos, en la parroquia de Beluso (Bueu).

El músico se dio un chapuzón y subió una foto a su cuenta oficial de Instagram, acompañado por el mensaje "TGIF", que viene a ser "Thanks God is friday". O sea, "Gracias a Dios es viernes". Al mensaje solo le faltó una letra, la "f" de "fuckin'", que probablemente fue la palabra que más repitió durante su excelente concierto en Vigo. A pesar de sus 75 años el músico ofreció un excelente concierto en Vigo, donde no faltaron los clásicos como "Lust for life", "The passenger", "I wanna be your dog", "Gimme danger", "Search and destroy" o la que presentó como su canción "favorita" de la época con The Stogges: "I'm sick of you".

A lo mejor el secreto para que a sus 75 años se conserve tan bien no solo resida en la práctica de qi gong [una práctica formada por suaves movimientos físicos, ejercicios respiratorios y concentración mental, original de la medicina china] o en la natación en la piscina de su casa en Miami. Seguro que chapuzones en aguas como la de Lagos, habitualmente frescas (que no frías), y con el sol poniéndose detrás de la isla de Ons ayudan a que Iggy Pop se mantenga en ese estado de forma que le permite aguantar sobre el escenario. Y hacerlo casi siempre con el torso desnudo.

Lo que no sabemos es lo que pensarían los pulpos y el resto de habitantes marinos de Lagos cuando vieron entrar en el agua a una "Iguana". Hay que decir, a tenor de la foto, que a pesar de su conocida "alergia" a la ropa interior Iggy Pop se zambulló con bañador. Y de paso se convirtió en uno de los visitantes más ilustres de la playa de Lagos. ¡No estaría mal que volviese para dar un concierto!