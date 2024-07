Una belleza de armas tomar

RNB es el certamen nacional de belleza más importante de nuestro país, donde se eligen a las representantes de España en los principales concursos mundiales. 52 candidatas provinciales de todos los rincones de nuestra geografía competirán por concursar en Miss Supranacional y RNB Hispanoamericana. Una joven lalinense de 23 años se encuentra entre las candidatas a Miss RNB Pontevedra, algo que compagina con su trabajo de soldado profesional en la base “General Morillo” de la Brilat. Se llama Nerea González Villar y asegura estar encantada con la experiencia. Las redes sociales dictarán sentencia en unos días para saber si esta belleza dezana podrá aspirar al cetro autonómico en Santiago.

Nerea González recuerda que “primero te hacen un casting, con una entrevista, y una vez que te eligen y está seleccionada junto a otras 18 de Pontevedra, el jurado selecciona a 13 para ir a Santiago al certamen final. Dos de nosotras las escogen las redes sociales”, en lo que será el proceso establecido por la organización del concurso. La joven soldado reconoce que “siempre me gustó el mundo de la moda y de la fotografía, aunque trabajara en otras cosas, y no deja de ser una especie de sueño por cumplir desde pequeña. Sin embargo, siendo realista piensas que no te puedes dedicar a eso. Me presenté un poco para vivir la experiencia pero de momento, bien. El primer contacto estuvo muy bien”.

Preparación

La aspirante a miss de la Brilat no considera que los certámenes de belleza sean algo anacrónico. “Tengo que decir que, aunque parezca lo contrario, es algo que necesita una preparación previa. Al final, no todo es el físico, pienso que también hace mucho el saber estar, el comportarse y todo eso. En mi caso, por ejemplo, el Ejército me hizo ver la vida de una forma totalmente diferente a cómo la veía antes. Si todo el mundo valiera, cualquiera se podría ganar la vida haciendo esto. Hay mucha gente que se prepara y nunca llega porque influye mucho la actitud y muchas más cosas”.

Nerea González, en una fotografía reciente. / Cedida

En cuanto a la vertiente militar de su vida, Nerea González Villar es la primera de su familia en enfundarse el uniforme, algo que decidió hace bien poco. “No siempre quise ser militar, pero me llamó mucho la atención. Lo primero que me sedujo fue que en el fondo es una forma de hacer deporte. Yo hago todos los días deporte y súper temprano porque en la vida militar es el 80 por ciento del trabajo. Además, tienes la facilidad de poder formarte, estudiar y hacer un trabajo duro que si te gusta, es muy reconfortante”, explica esta joven soldado con apenas un año de carrera en el Ejército de Tierra, donde está después de seis intensos meses de instrucción en San Fernando, Cádiz.

Vive en Marín mientras dure su destino en Vilaboa, pero Nerea González todavía no sabe cuál va a ser su futuro en las Fuerzas Armadas: “Estoy barajando aún el prepararme para ascender a suboficial o dar el paso de entrar en la Guardia Civil en las plazas reservadas. Toca seguir estudiando y prepararse porque es lo mejor que puedo hacer”, asegura la candidata a miss.

Nerea González sigue los pasos de otra dezana, la cruceña Iris Miguélez, enfermera y modelo de 26 años, que ya fue Miss Grand España en el año 2020 y acudió a la fase internacional en Tailandia en el 2021. En la gala final de Miss RNB España 2024 hizo un gran papel después de superar distintas pruebas y actividades, convenciendo al jurado para entrar entre las seis finalistas tras la selección realizada entre un total de 52 candidatas españolas.

Suscríbete para seguir leyendo