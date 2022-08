El Canto del Loco no “Volverá”, pero Castrelos tiene la capacidad de viajar en el tiempo a cualquier época más feliz. El broche a los conciertos del ‘Vigo en Festas’ protagonizado por Dani Martín emocionó a más de 50.000 jóvenes –y no tan jóvenes– que se dieron cita este miércoles en el auditorio municipal.

Despojado de la careta de “chulo” con la que arrasó a comienzos del nuevo milenio y del traje de chico sensible de su etapa como solista; el artista de 45 años reinterpretó algunos de aquellos himnos –“Yo tuve una banda que ahora es vuestra” reconoce en "No, no vuelve", tema inédito de nuevo disco– para poder reincorporarlos a sus setlist, dejando de un lado aquellas con las que ya no se siente tan identificado para reencontrarse con un público que lo lleva siguiendo dos décadas con el síndrome de “Peter Pan”. Su participación en O Son do Camiño fue uno de los conciertos más especiales –para público y artista– del Monte do Gozo, una simbiosis que se elevó anoche en Castrelos. Martín regresaba a un escenario que ya pisó en 2005 con- Hombres G –que también actuaron hace cuatro días– y reconocía que “siempre quiso tener una banda como Los Piratas, que son de Vigo”.

Una cita imperdible

A pesar de ser la última de las doce citas en Castrelos, se trata de la que ha conseguido batir todos los récords de expectación. El 3 de agosto casi 110.000 personas se conectaron a la plataforma del Concello para hacerse con alguna de las 3.000 entradas a la venta en modalidad telemática. El propio Dani Martín se haría eco en sus redes de este hecho, aseguando a Sting –al que le arrebató ese honor– que solo era “un pobre hombre, un artista local”. Esta locura por ver de cerca al cantante se trasladó también a las horas previas, llegando a solaparse con el concierto anterior.

Mientras miles de personas disfrutaban de Raphael bajo la lluvia, dos jóvenes iniciaban su acampada a 20 horas de la apertura de puertas. Centenares de millennials y zoomers comenzaban una espera que no fue ni mucho menos “Insportable” para el que era su concierto.

Después de cantautores tan reconocidos como Serrat o Raphael, iconos del rock e indie patrio como Sting, Leiva o Love of Lesbian y artistas en el pico de su popularidad como Sebastián Yatra o Tanxugueiras, era su turno. De aquellos adolescentes que conectaron con sus letras genéricas porque su vida era genérica. Prueba de este éxito generacional –solamente igualado entonces por La Oreja de Van Gogh, Amaral o Estopa– es que buena parte de estos jóvenes estuvieron durante el último fin de semana por ambientes tan dispares como O Marisquiño, el Reggaeton Beach Festival de Nigrán u otros conciertos por toda Galicia.

La Policía advertía en los compases previos de que se podría batir el récord de presencia, los autobuses de camino lo ratificaban y Caballero apostaba por una cifra astronómica: 90.000 personas. Aunque el regidor reconoció que sentía “nostalgia” para despedir los conciertos, aunque confiaba en que “nos volveremos a ver en Castrelos repleto”.

Un potente comienzo con “La suerte de mi vida” y “Son sueños”, miles de brazos acompañarían los compases de un “Puede ser” que dejó afónico a un público que llegaba hasta las murallas del Pazo. En los compases intermedios del show el madrileño decidió apostar por temas con más carga personal de su etapa ya como solista. Cero, la icónica “16 añitos” o “Qué bonita la vida”. Antes de los bises la dosis de nostalgia superaba los límites conocidos con temas tan motivadores como duros como “Ya nada volverá a ser comso antes”, “Tal como eres” o “Una foto en blanco y negro”

La fiesta llegaría al éxtasis en los bises con “Volver a disfrutar” y “Zapatillas” para demostrar la esencia del parque que hace que cada artista que pasa por él le declare su amor verdadero. El año que viene, seguro que volverán.