Yatra rompe récords y termómetros con un show para el recuerdo

Hasta el momento, el concierto del año en Vigo. La segunda cita del ansiado regreso de la música en directo a Castrelos volvió a demostrar la extraordinaria “pareja” que forman los artistas con el auditorio municipal. Con Sebastián Yatra como protagonista, más de 60.000 personas se entregaron a las coreografías de uno de los nombres del momento en el foso –que duplicó su aforo respecto al concierto de Serrat– las gradas y las laderas del parque.

Al igual que en la cita de hace un mes en O Son do Camiño, el colombiano dejó hasta la última gota de sudor sobre el escenario para corresponder el cariño recibido. Bailarines, cambios de vestuario, canciones a capella y una interacción constante con los presentes para lanzar un grito de celebración y alegría con su música.

Entre el público, una mezcla mucho más heterogénea que en la cita del cantautor catalán del domingo. En el parque confluyeron familias al completo atraídas por el fenómeno alrededor de la banda sonora de la película “Encanto” –nominada en los Óscar– y jóvenes que lo comenzaron a escuchar hace un lustro con sus primeros temas de reggaeton que llegaron a nuestro país. Al igual que en el histórico concierto de Maná de 2018, la comunidad latinoamericana de la ciudad volvió a volcarse con uno de sus artistas más reconocidos, llenando las gradas de color con banderas de Venezuela o Colombia.

Desde las cinco de la tarde el anillo superior del anfiteatro, con capacidad para unas 15.000 personas, se llenó de fans que a pesar de no hacerse con alguna de las 5.000 entradas del foso, no se resignaron a no ver bien al colombiano. Sombrillas, bikinis, toallas y mucha, mucha agua fueron claves para soportar las horas de espera bajo el bochorno. Durante las mismas, destacó el estreno de una 'kiss cam' que hizo las delicias de los más jóvenes mientras la bancada coreaba a viva voz los temas del DJ.

Ya en los prolegómenos y en medio de selfies, el alcalde avanzaba que el récord de asistencia que ostentan los mexicanos de Maná desde 2018 estaba en el aire. “Hay gente por encima de la carretera y muy apelotonada, es algo que no habíamos visto nunca” señalaba. Abel Cabalero apuntaba a la abundancia de niños entre el público para aumentar la densidad, yéndose la asistencia cerca de las 70.000 personas según sus cálculos. “Mandé bajar un poquito el calor”, apuntaba ante la audiencia del “mejor auditorio natural al aire libre del mundo”.

Vestido como un boxeador, Yatra pedía ayuda al comienzo de Melancólios anónimos al teléfono para “darles el mejor show de su vida”. Con un sonoro “Viva Vigo”, la puesta en escena de Tacones Rojos y la iluminación de las linternas de los Por perro lo lograba en menos de veinte minutos.

En su repertorio no faltaron desde los temas máis calientes como Traicionera y Robarte un beso, así como otras baladas más recientes tales como No hay nadie más y su último single, TV. Pero en este Dharma Tour que lo ha traído por primera vez a España fueron los éxitos de Chica ideal y Pareja del año –con el que puso el broche de oro– los que más encendieron a unos fans que aguantaron temperaturas que, incluso después del ocaso, superaban los 25 grados.

Sigue la música

Esta segunda cita del "Vigo en Festas" supone también el pistoletazo de salida para una semana trepidante en lo musical. Mañana jueves Bryan Adams devolverá el sonido al campo de fútbol situado en As Travesas en la parte trasera del pabellón deportivo. Será a las 22 horas, con apertura de puertas ocho de la tarde para los 11.000 afortunados que presenciarán la escala viguesa del tour “So happy it hurts”.

De nuevo en Castrelos, este viernes llegará el concierto que culminó la programación veraniega del Concello en este auditorio. La Coral Casablanca ocupará el lugar que se barajó para Siniestro Total y Nathy Peluso con su habitual concierto gratuito a las 22 horas.