Vigo se rinde ante el carisma de Iggy Pop

La noche señalada de la primera edición del Festival Latitudes prometía y no defraudó. Miles de personas llegadas de toda Galicia fueron llenando, desde minutos antes de las siete de la tarde, el Peirao de Trasatlánticos del Porto de Vigo. El gigantesco escenario, montado para la ocasión en un espacio no tan habitual para la música de la ciudad, fue el lugar perfecto para que la banda intergeneracional y pontevedresa Furious Monkey House. La historia de esta banda es curiosa. Fue formada en 2014 por un profesor de música y cinco de sus mejores alumnos. Ellos apenas tenían diez años cuando empezaron a girar y el éxito les llegó. Ahora ya llevan ocho años juntos y sobre los escenarios, una simbiosis que ayer cristalizó en un show enérgico ideal para comenzar a calentar el ambiente. Su éxito With my hands acumula ya cientos de miles de reproducciones en todas las plataformas de streaming.

Vigo canta y baila a los pies de la Ría Poco antes de las nueve de la noche era el turno de Aphonnic. La banda de metal alternativo llevaba ventaja entre el público porque jugaban en casa, son una de las bandas de referencia en este género de la ciudad. Eso se notaba en las primera filas de fans incondicionales que se sabían a pies juntillas todas sus letras. Su sonido tampoco defraudó. Y es que llevar tocando juntos más de dos décadas les hace generar un directo cautivador. Regresaremos a casa, reza una de sus canciones más populares. Ayer, lo hicieron por todo lo alto con una voz, una guitarra, un bajo y una batería que, juntos, sonaban sólidos y enérgicos como si fueran el doble de músicos sobre escena. Sin duda, hubo una actuación que fue el motor esencial de la noche: el cantante y actor estadounidense Iggy Pop. Conocido internacionalmente por éxitos como Passenger, Pop arrancó gritos y brazos en alto desde el primer momento de su salida al escenario. Una buena parte del público acudió a esta nueva cita en la agenda cultural viguesa por verlo a él y eso fue perfectamente palpable durante la hora y media pasada que duró su show. Hubo rock,hubo baladas, pero sobre todo hubo una entrega total del estadounidense ante el público que lo escuchaba atentamente dentro y fuera del recinto. Demostró también que la edad es solo un número. A sus setenta y cinco años, Pop desborda energía y carisma a partes iguales. Se mueve sin parar de un lado al otro del escenario. Camina cuando el tempo baja y rompe a correr si el compás se acelera. Y, tras él, como es lógico, arrastra a todos los que lo admiran. Bien entrada la medianoche, saltaron al escenario la banda londinense The Vaccines. Uno de esos grupos de indie rock que no solo ostenta una carrera de más de una década, sino que también ha fabricado himnos de la escena alternativa a nivel mundial. Por ejemplo, uno de los temas que tocaron al final, If you wanna, que hizo bailar y saltar hasta a los camareros de las barras del festival. Y para entrar en materia nocturna, la última actuación la lideró la viguesa Silvia Superestar. Con una sesión DJ muy movida, fue el tránsito perfecto del festival a la noche viguesa que, como el Festival Latitudes de Esmerarte y Xunta, estuvo repleta de gente.