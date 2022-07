Expectación y muchas ganas de vivir el que será, sin duda, uno de los conciertos más emotivos que acoja Castrelos este verano. La voz del "maestro de los maestros" Joan Manuel Serrat resuena a estas horas en el auditorio al aire libre de la ciudad olívica.

Antes de comenzar la actuación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, puso en valor el aspecto de Castrelos, "petado" como en los mejores tiempos en un ejemplo de "retomar la normalidad". "Es el mejor auditorio al aire libre del mundo!", pregonó antes de mostrar el "entusiasmo, satisfacción y querencia" a la música.

"Emitimos para toda España. Quisimos empezar con el maestro de los maestros. Su música, su poesía, marcó nuestra vida. Me pasé mucho tiempo fuera de España escuchando su música, su disco de Machado, un día tras otro. Era una forma de sentir tan cerca la música, este país y el progresismo. ¡Viva Vigo!", señaló.

Los miles de asistentes se fundieron en un caluroso aplauso cuando el cantautor catalán pisó el escenario, a eso de las 22.00 horas, tal y como estaba previsto. Los espectadores estaban ansiosos, ya que la apertura de puertas comenzó a las 20.30 horas, para facilitar que todo el mundo, con o sin entrada, tuviese su sitio. Y es que las más de dos mil entradas puestas a la venta por el ayuntamiento volaron hace días en el que el primer concierto de la temporada de verano.

Detrás de Serrat vendrán muchos otros como Sebastián Yatra o Leiva, para el que todavía no se pueden comprar las entradas.

Entre el público pueden verse rostros de todas las edades, que se han levantado de la silla para entonar el primero de los temas "Dale que dale", un clásico con el que Serrat ha elegido abrir una actuación que tiene previsto durar sobre una hora y media.

"Es un gusto veros aquí", empezó Serrat tras cantarla primera canción. Se metió a los asistentes en el bolsillo con agradecimientos y humor. "Gracias por acompañarme hoy y en tantas veladas a lo largo de mi vida. He querido venir a despedirme personalmente", anotó.

Pidió perdón por no haber venido a la cita programada antes de la pandemia debido a una afonía y, acto seguido, hizo reír a sus seguidores. "Si no llegásemos al final [de la gira], podrán ustedes presumir de haber estado en mi último concierto y decir "yo lo vi caer". Guarden hasta el final los boletos los que los tengan y los que no, hagan fotos. Ocurra lo que ocurra, no se os devolverá un duro. Esto es una fiesta por encima de cualquier cosa", añadió antes de apuntar que le gustaría que se desplazase la nostalgia para "centrarse en esta noche". "Todo lo que nos queda es futuro", aseveró.