Muere un cangués embestido por el coche de un conductor que huía de la Policía

Conmoción en Cangas y rabia en las redes sociales. La causa: la muerte del vecino y marinero de la localidad Miguel Paredes Pereira “Michel”, que este próximo miércoles cumpliría 37 años, después de que su coche fuera embestido por otro que pilotaba el también cangués José D. F. N. (30 años), que huía de la Policía Local de Cangas. Tras ser detenido este último, acusado de homicidio imprudente, conducción temeraria, de un delito contra la seguridad del tráfico, de otro de resistencia y desobediencia y atentado contra la autoridad, fue conducido a las 14:15 horas desde la comisaría de la Policía Local a la Guardia Civil, donde permanecerá en sus calabozos hasta que declare ante la titular del Juzgado Número 2 de Cangas, que lleva la causa. Se espera que la llegada a los juzgados de Cangas del detenido sea hoy, previsiblemente por la mañana.

Aún no eran las 06.30 horas -el cambio de turno en la Policía Local no se produce hasta esa hora exacta- cuando el vehículo que conducía José D. F. N. daba acelerones en la avenida de Marín con su coche de alta gama. La Policía Local de Cangas fue puesta en alerta y vio cómo se dirigía de forma temeraria por la calle Atranco para continuar por Longán y encarar la avenida de Ourense. A la altura del Concello, el vehículo paró y el coche de la patrulla nocturna se puso a su altura. Un agente bajó la ventanilla y ordenó al que más tarde habría de ser detenido, que parara. No lo hizo. Todo lo contrario, dio un acelerón y le sacó ya, de repente, 50 metros de distancia al coche patrulla. En la temeraria huida embistió a la altura de la plaza de abastos al coche que venía de frente, un modesto utilitario que conducía Miguel Paredes Pereira. Él acababa del venir del mar, de colocar las nasas y se dirigía a buscar a su novia, que trabaja en una discoteca de la localidad. La colisión fue mortal.

Vehículo que conducía “Michel”. / Cedida

El utilitario del joven marinero quedó destrozado embestido por la robustez y la velocidad del vehículo de alta gama que manejaba el acusado de homicidio imprudente. Mientras “Michel” quedaba atrapado en su vehículo, José D. F. N. se daba a la fuga a pie. También lo hacía una mujer que iban en el asiento del copiloto y que a la hora de cerrar esta edición todavía estaba sin localizar. José D. F. N. fue alcanzado por los agentes a la altura de la calle Fomento. Allí hubo un forcejeo con los policías y dos resultaron heridos, de ahí la acusación de resistencia y atentado contra la autoridad. Una dotación del parque de bomberos de O Morrazo procedía mientras tanto a la excarcelación, que no duró más allá de 10 minutos.

“Michel” aún vivía, aún hablaba con los que le socorrían y pedía que lo hicieran despacio. Aseguraron el vehículo y procedieron a romper el techo para llegar al interior. Sus palabras y sus gestos no adelantaban la tragedia. Los que le socorrieron en un primer momento quedaron sorprendidos con su muerte, que fue por parada cardiorrespiratoria ya en la ambulancia que vino a recogerlo. El tiempo de respuesta del 061 fue rápido. La alerta a las ambulancias llegó de la llamada de un particular a las 06.21 horas. El vehículo sanitario pasó a recoger a un médico del PAC de Cangas y a las 06.32 horas ya estaba la ambulancia de soporte vital básico en el lugar del siniestro. A esa maldita hora es a la que muchos marineros llegan o salen al mar, de ahí que muchos estuvieran cerca del accidente. La muerte de un compañero hizo brotar su rabia, la impotencia de no poder ayudar a salvar una vida, ellos que tan acostumbrados están a ponerla en riesgo todos los días. Ver cómo de esta forma tan cruel moría un compañero hirió sensibilidades. El cuerpo sin vida de “Michel” fue trasladado al Centro de Salud de Cangas, donde la jueza levantó el cadáver.

La madre y novia del fallecido habían tenido tiempo de llegar al lugar de los hechos. La noticia corría muy deprisa. Fue la novia, dolida en el alma, la que tuvo agallas de acercarse al coche policial donde estaba detenido José D. F. N. y lograr dar alguna bofetada, como se indicaba en las redes sociales y como relata también la propia Policía Local de Cangas. Otra vez ese llanto inconsolable, que se torna rabia por algo que se podía haber evitado.

La Policía Local procedió a realizar al detenido pruebas y dio positivo en las de alcohol y drogas. Sobre la procedencia del vehículo de alta gama, la última versión que ofreció la Policía Local fue que estaba a nombre de un familiar del detenido que se encontraba ahora mismo en el extranjero. La prioridad, ayer, era la de realizar rápido el atestado, de ahí que la identificación de la supuesta joven que iba en el asiento del copiloto no centrara todos los esfuerzos de la Policía Local. José D. F. N. se negó a ofrecer datos sobre la misma a quienes le interrogaron durante el atestado. Pero los agentes ya tienen bastantes indicios y no se descarta la pronta identificación. Hay dudas respecto a si se le podría imputar o no un posible delito, aunque, ayer, a medida que pasaba el día cada vez se comentaba que era menos probable, porque del deber de socorro podría quedar exenta al encontrarse en el lugar mucha gente y la propia Policía Local.

Estado en el que quedaron los dos vehículos. / GONZALO NÚÑEZ

Tras varias horas en la comisaría de la Policía Local de Cangas, José D. F. N., salió escoltado y con el rostro cubierto, alrededor de las 14:15 horas, de las dependencias de la Policía Local de Cangas para ser trasladado a los calabozos del cuartel de la Guardia Civil. La intención es que pernocte en estas instancias y pase hoy sábado a disposición de la titular del Juzgado número dos de Cangas, de guardia. La demora obedece al complejo atestado que se lleva a cabo.

Poco se sabe del detenido. A lo largo de la mañana se divulgó que José D. F. N. tenía título de patrón, pero en el muelle de Cangas no lo conocían.