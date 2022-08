Una legendaria “Iguana” en la playa de Lagos

Las estrellas del rock tienen casi todo a su alcance. Pero hay cosas que no se pagan con dinero y que, al menos de momento, están al alcance de todos. Uno de esos placeres son las playas de O Morrazo, un lujo del que acaba de disfrutar el gran Iggy Pop.

Las playas de O Morrazo ya tienen un nuevo e ilustre visitante. El viernes una “iguana” se acercó con su característico andar, arrastrando una pierna, para zambullirse en las habitualmente frescas y refrescantes aguas de la playa de Lagos, en Beluso. Nada más y nada menos que James Newell Osterberg... aunque por ese nombre no lo conocen probablemente ni en su casa. Es más conocido como ¡el gran Iggy Pop, la iguana del rock!

El viernes subió una foto a su cuenta oficial de Instagram, en la que se ubicaba en la “Praia de Lagos” y con un mensaje casi en clave: TGIF. Aún así era fácil de descifrar: “Thanks God is friday”. Dicho de otro modo: “Gracias a Dios es viernes”. Quizás solo faltaba la “f” de “fuckin’”, quizás la palabra que más repitió a lo largo de su reciente concierto en el Festival Latitudes en Vigo. Disculpen que no la traduzcamos, pero es fácil de imaginar lo que significa.

El legendario cantante estadounidense, de 75 años de edad, era el gran reclamo del Festival Latitudes, que se celebró el 19 y 20 de agosto en el Peirao de Trasatlánticos de Vigo. Iggy Pop actuó el sábado por la noche, ofreciendo un gran concierto en el que no faltaron los clásicos como “Lust for life” o “The passenger” junto algunos de los temas más conocidos de su época con The Stooges, como “I wanna be your dog”, “No fun”, “I’m sick of you” o “Search and destroy”.

El cantante tenía algunos días libres antes de su siguiente compromiso, que fue este sábado en el regreso del Festival de Vilar de Mouros, en Portugal. Por lo que parece Iggy Pop decidió pasar ese tiempo libre en Galicia y zonas próximas. El viernes se acercó hasta la playa de Lagos, una de las más hermosas del ayuntamiento de Bueu y que cuenta con el distintivo de la bandera azul desde hace años. Eso sí, son muchos los vecinos de Beluso los que reivindican que el nombre de este arenal es “Lago”, en singular. Ya sea con “s” final o sin ella lo cierto es que es un lugar casi paradisíaco y uno de sus encantos es poder disfrutar de una espectacular puesta de sol, con el astro rey poniéndose por detrás de la isla de Ons.

Después de años de excesos, fiel al mantra de “sexo, drogas y rock’n’roll”, Iggy Pop es un tipo que a sus 75 años se conserva en excelente forma, algo que atribuye a la práctica del qi jong [una disciplina tradicional china que consiste en un conjunto de suaves movimientos físicos, ejercicios respiratorios y concentración mental] y a la natación en la piscina de su casa en Miami. A lo mejor una parte de su secreto radica en baños como el que disfrutó el viernes en Lagos. Solo le faltaba su mascota, que a pesar de su sobrenombre no es una iguana, sino una cacatúa. Y por cierto, a pesar de su conocida “alergia” a la ropa interior, en su excursión a Bueu no se olvidó del bañador para probar las aguas de Lagos. A lo mejor baños tan refrescantes en aguas como las de Lagos son la clave para que Iggy Pop sea capaz de desprenderse de la parte superior de su indumentaria nada más comenzar sus conciertos y aguantar toda la actuación con el torso desnudo.

Ahora que conoce este hermoso “recuncho” atlántico podríamos soñar con que volviese y que ofreciese un concierto. No estaría nada mal una actuación acústica bajo la parra del chiringo situado justo sobre la playa de Lagos. Sería un auténtico lujazo. Como se suele decir, soñar es gratis.