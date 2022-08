¿Por qué te gusta Dani Martín?. Varios de sus seguidores responden a esa pregunta desde el parque vigués, horas antes de que su ídolo salga a cantar al escenario de Castrelos. Así comienza este repaso audiovisual en forma de minicorto documental que el cantante madrileño ha compartido en su perfil de Instagram, donde le siguen un millón de personas.

Porque es atemporal, no pasa de moda; Significa nuestra adolescencia; Sus letras ayudan a la gente; Porque lo escuchaban mis hermanos mayores; Es único y diferente; La pregunta es ¿cómo no me iba a gustar Dani Martín?. Estas y otras respuestas dan pie al recorrido que la cámara de la productora "Malditos artistas" realiza por el exterior del auditorio para mostrar las enormes colas para acceder al recinto, al son de "Una foto en blanco y negro".

El feedback del exlíder de El Canto del Loco al publico vigués lo escribe en el texto que acompaña a la publicación: A mí me gustáis vosotros porque sois mi refugio, sois casa, sois los que escucháis lo que pasa por mis tripas, mis lamentos, mis alegrías, mis duelos, mis irracionalidades, mi sensibilidad, mi ‘yo’ real. Me gusta ver vuestras caras que me transmiten cada noche que nos volvemos a encontrar. Me gustan esas dos horas juntos y, después, echarnos de menos un tiempo. Me gusta veros crecer, me gusta que llegue gente nueva y muy joven. A mí me gusta mi publico, al que le debo todo. Seguís ahí 22 años después y con una energía súper especial. Me gustáis porque sois la suerte de mi vida. La música me ha salvado la vida. También me encanta cuando no nos vemos porque pienso en vosotros

De ahí, la imagen avanza hasta la noche para mostrar al artista en su camino hacia el escenario: "Boas noites, Vigo!", grita Martín ante un público enfervorizado que no dejó ni un milímetro cuadrado del parque sin ocupar. La sucesión de imágenes combina la dirección del foco de la cámara, del artista madrileño al auditorio, unas veces saltando, otras cantando y, en momentos más íntimos, con los asistentes iluminando la espectacular velada con las linternas de sus móviles.

El texto que Dani Martín escribe para presentar el vídeo se cierra con su agradecimiento a la ciudad olívica: "Gracias, Vigo, por ayer, por agotar las entradas en tiempo récord, por colapsar la ciudad y por lo que eso supone en realidad: que nos queremos. Enorme Vigo".