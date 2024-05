Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Un moañés denuncia el ataque de un perro que mató a su mascota

El vecino de Moaña Javier Santomé denunció ayer ante el Seprona que un perro de raza Akira Americano le atacó mordiéndole y, sobre todo, que mató a su mascota, una perra de pequeño tamaño y de raza mestiza a la que llamaba 'María' y que murió a consecuencia del ataque. "Estaba paseando por los soportales de la calle As Barxas. El otro perro salió de un coche. Iba sin bozal y yo creo que sin correa. Corrió hacia mi perra y la cogí en brazos para protegerla. Entonces el perro grande me mordió en la cadera y al subirme me tiró al suelo. María se quedó desprotegida y la mató abriéndole la barriga", denuncia entre lloros.