La Mancomunidad pide datos a Urbaser ante la petición de subida salarial de los trabajadores

Urbaser tiene problemas para atender el aumento de servicios de la recogida mancomunada de la recogida de la basura, como reconoció en el último pleno la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. La empresa mantiene un contrato en precario mientras que la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo no recupere la gestión pública del servicio. El viernes la presidenta de la Mancomunidad de O Morrazo, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) mantuvo una reunión, casi encubierta, con la empresa Urbaser. La intención era recabar datos como primer paso a una reunión que mantendrá con los enlaces sindicales, que están pidiendo mejoras. Nada transcendió, parece que es un asunto que las alcaldesas de Cangas y Moaña y el alcalde de Bueu, todos del BNG, quieren mantener en secreto. Pero lo cierto es que los trabajadores, en la negociación del convenio colectivo, solicitan mejoras salariales. Consideran que la Mancomunidad no se puede escudar siempre en que se está con un contrato en precario, porque esta situación tiene que terminarse en algún momento, no puede durar siempre. De hecho así se los trasladaron en anteriores reuniones a la presidenta de la Mancomunidad. Los trabajadores recuerdan que hace dos años ya fueron bastantes benevolentes con la situación, debido a la precariedad del contrato, pero que ahora no están dispuestos a mantener la misma actitud

Restos de podas que llenan los contenedores. / fdv

Mientras tanto, desde la gerencia de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo se considera conveniente recordar la existencia del Punto Limpio en el polígono industrial de Castiñeiras. Y es que los comportamientos de parte de la ciudadanía no son precisamente los correctos. Así se ven esas imágenes con los contenedores rebosando de desechos que no son los correspondientes para cada contenedor. Las imágenes son desoladoras y de ahí que la gerencia considere que la necesidad de realizar un recordatorio. En este sentido señala que un Punto Limpio es una instalación ajustada para los residuos domésticos que no pueden depositarse en los colectores habituales de la calle y que deben ser recogidos separadamente para su tratamiento por gestores autorizados.

Suscríbete para seguir leyendo