Rescatadores atrapados en el estrecho laberinto de A Graña

La Guardia Civil de Tráfico y la ambulancia del 061 con base en Bueu recibieron poco antes de la una del mediodía de ayer una llamada del 112 para acudir a un accidente de tráfico en el municipio, en una pista en A Graña. No fue una intervención sencilla y no por la gravedad del herido, sino por las dificultades para encontrar el sitio del suceso. De hecho la ambulancia no fue capaz de llegar y bastante suerte tuvo porque al menos fue consiguió de regresar.

El vehículo de emergencias estuvo a punto de quedarse atrapado en un estrechamiento de la calzada. La pericia de su conductor le permitió volver a la carretera PO-551 después de circular marcha atrás durante más de medio kilómetro porque literalmente era imposible dar la vuelta.

Las coordenadas y ubicación que le transmitieron a la ambulancia del 061 y a la Guardia Civil de Tráfico conducían a la parte alta de A Graña, un entorno que se caracteriza por viales estrechos y “revirados”. Allí no encontraron ni rastro del accidente, pero sí hallaron un laberinto de difícil salida. Sobre todo para la ambulancia, que llegó a un tramo del vial en el que era literalmente imposible avanzar. La única alternativa era retroceder y con mucho cuidado porque estaba encajonada entre los muros de cierre de viviendas y propiedades particulares. Mientras tanto, la patrulla de la Guardia Civil preguntaba a vecinos de la zona, pero nadie tenía conocimiento del accidente de tráfico.

Esto no significa que no existiese tal accidente, aunque parece que las indicaciones para guiar a los servicios de emergencia no fueron del todo precisas. De hecho ni siquiera el periodista que se desplazó para cubrirlo encontró el suceso pese a recorrer en moto las distintas pistas del lugar de A Graña y sin problemas de quedarse atascado.

Finalmente hasta el lugar llegó una ambulancia sanitarizada de Pontevedra para atender a una persona que había resultado herida en un choque en el que saltaron los airbags de seguridad. Las fuentes consultadas explican que luego se dirigió por sus propios medios a Pontevedra para recibir asistencia sanitaria.

