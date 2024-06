La Policía responsabiliza a la alcaldesa de que no haya patrulla nocturna este fin de semana

Mientras la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), quiere dejar morir el conflicto que mantiene con la Policía Local, éste cuerpo sigue echando leña al fuego, en un pulso que quiere mantener hasta el final. Así, la Policía Local de Cangas denunció ante la Dirección General de Tráfico el uso indebido de un vehículo policial por parte de la alcaldesa. Se trata de un coche que estaba en el depósito y que tras los trámites y arreglos oportunos pasó a ser propiedad municipal, pero que según la Policía Local solo su departamento tiene derecho a usarlo, no la alcaldesa en sus viajes oficiales a Pontevedra, Vigo o a distintas zonas del municipio. El vehículo fue utilizado en este menester también por otros alcaldes. “Nos quita hasta lo poco que tenemos”, dicen los agentes. Aseguran que se trata de un vehículo que ahora se utiliza de forma permanente por parte de la Alcaldía. “Parece no importarle la seguridad vial ni otras funciones asumidas por la Policía”.

Desde el cuerpo se recuerda que este fin de semana no ha patrulla de noche porque no hay efectivos y se asegura que la alcaldesa lo sabe pero que no toma medidas, que sigue sin hacer nada.

Desde los sindicatos Comisiones Obreras, CSIF y SPPM se deja claro que no van a entrar en más polémicas con el gobierno local, que respaldan lo dicho por el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, que haba de voluntad, por parte de la alcaldesa, de desmantelar el departamento. Aseguran los policías se muestran muy tranquilos en su dedicación profesional, su formación y con la ley en la mano. “No se puede pretende desmantelar una Policía que desde hace tiempo lleva cediendo a pesar de las muchas carencias que tienen y que conoce el actual gobierno. La Policía sirve con honestidad al ciudadano y el mismo percibe el abandono del departamento”. Por todo ello no va a permitir que se utilice la política como medio para cuestionar su labor, que califican como digan.

La alcaldesa de Cangas no desea responder de ninguna manera a las acusaciones de la Policía Local, ni entrar tan siquiera en justificar la utilización del polémico vehículo. No obstante, ayer se firmó el contrato de hasta seis auxiliares de la Policía Local, que pondrán comenzar a trabajar ya hoy. Pero para el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, la contratación de auxiliares de Policía Local nunca fue la solución, porque no pueden sancionar y deben de ir siempre acompañados de un policía.

La patrulla nocturna es algo que la Policía Local consiguió reponer en el último año de mandato de Victoria Portas, la hoy única concejala de Alternativa dos Veciños, con un suplemento de 300 euros mensuales. En su momento, había en Cangas una patrulla nocturna cuyos miembros trabajaban solo por la noche. Había surgido en la época del alcalde socialista Lois Pena y desapareció cuando se fueron jubilando poco a poco todos, excepto uno, con lo que ya era imposible mantenerla. En su momento hubo denuncias de los propios miembros de la patrulla nocturna para poder realizar su función en horario diurno, pero sus peticiones ante los tribunales de justicia siempre fueron rechazadas. En la actualidad, en la patrulla nocturna participaban todos los agentes, que se van turnando.

La Policía Local teme que el gobierno local tenga entre sus objetivos acabar con la patrulla nocturna y así, al mismo tiempo, terminar con el suplemento que se paga a la policía por este trabajo.

