“El déficit de médicos no se va a suplir en bastantes años. Hay que ofrecerles flexibilidad y conciliación”

–El Ministerio de Sanidad sitúa a Galicia como la penúltima comunidad con menor gasto en Atención Primaria. ¿Está infrafinanciada?

–Discrepo de ese dato. El gasto en Atención Primaria está por encima de la media nacional. Ahora bien, si queremos hacer cosas realmente transformadoras, habrá que invertir más.

–También hay que esperar ahora para ir al médico de familia. En ocasiones hasta una semana...

–Eso no es exactamente así. El 55 por ciento de las cartillas pueden tener acceso a una consulta en dos días. Son datos de mayo. Y el 75 por ciento acude en cuatro días. Habrá sitios que tengan un problema puntual. Ahí habrá que hacer un triaje porque, a lo mejor, hay cosas que pueden esperar diez días. A mí me preocuparía que no viésemos pronto lo que es realmente grave. Y hay un factor que hay que tener en cuenta: a veces existe una sobredemanda no necesaria.

–¿Han calculado cuánto puede ser esa sobredemanda?

–En este momento no, pero se podría calcular qué porcentaje hay de consultas innecesarias porque, por ejemplo, probablemente podamos saber a qué porcentaje de pacientes que van a Primaria no se les hace nada.

–¿Y cómo se pueden reducir estas consultas innecesarias?

–Es cuestión de educación sanitaria. Yo no creo que nadie vaya al médico por deporte. Si yo tengo un moratón, por ejemplo, no iría. Creo que es importante hacer una reflexión sobre por qué en los servicios de urgencias, cuando hay fútbol, no hay nadie. Cuando hablamos de sanidad pensamos que es una cuestión solo de la administración y los profesionales sanitarios, pero nos olvidamos de la tercera pata: los pacientes. Tienen que implicarse en el cuidado del sistema sanitario. No es un reproche. A mí me gustaría que los gallegos fueran los principales cuidadores de sí mismos. Si el médico te dice que tienes que caminar, pues camina.

–Se ha llegado a un acuerdo con los colegios de facultativos sobre el XIDE. Las relaciones entre Sanidade y el colectivo médico han sido tirantes estos últimos años. ¿Se inicia ahora una etapa más pacífica?

–Yo soy médico y tengo buena relación con el colegio de médicos. Entiendo sus inquietudes y reflexiones. La relación es muy cordial. El XIDE es una buena herramienta de gestión. Habrá que trabajar muchísimo más perfeccionándola, por ejemplo, en pediatría, porque se basa en unas preguntas pero ahí contestan los padres. A eso hay que darle una vuelta.

–De la anterior legislatura quedó pendiente la ley que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a menores. ¿Se ha retomado su tramitación? ¿Cuando entrará en vigor?

–Es la Ley de Protección de la Salud de los Menores y Prevención de Conductas Adictivas. Está ahora pendiente de unos informes preceptivos antes de ir al Consello de la Xunta y luego al Parlamento. No sé lo que tardará, pero yo confío en que pueda salir este año.