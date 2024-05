La comarca consolida sus 12 banderas azules y no opta a varias más por falta de recursos

La comarca de O Morrazo renueva un año más y consolida sus banderas azules en las playas. Este distintivo ondeará en hasta doce arenales: Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduíña, Nerga y Rodeira, en el caso de Cangas; Area de Bon, Banda do Río, Lagos, Lapamán y Portomaior, en Bueu, y O Con, en el caso de Moaña. Un listado que se repite con respecto a 2023 y que los propios concellos reconocen que, al menos de momento, no puede crecer debido a la falta de recursos económicos para poder dotar a las playas de los servicios necesarios para optar a este reconocimiento. Especialmente en lo que se refiere a socorrismo y salvamento.

Estos reconocimientos los concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y en Galicia ondearán hasta 114 banderas azules. Las seis banderas de Cangas solo son superadas por las 17 de Sanxenxo, 12 de Vigo y 7 de Arteixo. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, sostiene que el municipio cangués tiene sobrado potencial para optar a más enseñas por la altísima calidad de sus arenales, pero recuerda que el Concello lleva varios años con presupuesto prorrogado y mientras no se apruebe un nuevo documento y pueda licitarse el servicio no tiene margen para invertir más en esta área. De hecho, la plantilla de socorristas podría menguar este verano de 24 a 15 personas por la supresión de ayudas de la Xunta, que el año pasado subvencionó la contratación de nueve operarios. Si los medios humanos no son suficientes para atender todas las playas galardonadas, Cangas renunciará a izar algunas de ellas, como ya hizo en otras temporadas estivales.

Una usuaria, ayer, en la moañesa playa de O Con. / Gonzalo Núñez

En todo caso, para el Gobierno de Cangas aumentar el número de banderas azules no es un reto en sí mismo, sino que el objetivo es dotar a los arenales, tengan o no enseñas, de los accesos y servicios básicos necesarios. Tan costoso, económicamente, como el servicio de salvamento y socorrismo es el balizamiento de las zonas de baño. A las puertas del verano y con los chiringuitos de playa ya abiertos desde el 1 de mayo, algunas dotaciones municipales están aún pendientes de resolver, reconoce.

Bueu logra por tercer año consecutivo cinco banderas azules para sus playas y consigue consolidar la del arenal urbano de Banda do Río, que ahora se verá complementada con una distinción a mayores para el antiguo astillero. “Cada una de estas banderas la recibimos como un homenaje a lo que es Bueu y sus gentes porque son referentes de nuestros recursos y del cuidado que ponemos en reivindicar el medio ambiente y nuestra historia”, valoraban ayer el alcalde, Félix Juncal, y la concejala de Turismo, Silvia Carballo. Las enseñas de Adeac suponen un “refuerzo de la marca Bueu” y un premio “al buen hacer en la constancia en el cuidado de estos espacios a nivel medioambiental y de recursos”. Desde la Concellería de Turismo sostienen que el esfuerzo de recursos se hace “sin olvidar el resto de la playas, donde instalamos baños en la temporada estival y queremos hacer lo mismo con el socorrismo cuando sea posible”, manifiesta Silvia Carballo.

Playa de Ladeira (Baiona) / Marta G. Brea

Antes de dar a conocer ayer el listado de las banderas azules en las playas Adeac ya comunicó a finales de 2023 los senderos o rutas de senderismo que también contarán con este reconocimiento. O Morrazo volverá a tener tres: el sendero litoral y el de Cabo Udra en Bueu y el Roteiro de Donón, en Cangas.

Moaña logró la única bandera azul que solicita año tras año desde el 2015, la de O Con. La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, valoró ayer haber logrado la distinción un año más. El Concello mantiene la intención de repetir solo con esta petición de cara al 2025, sin incluir A Xunqueira por la histórica escasez de socorristas. El propio Concello, a través del Patronato Beiramar, empezó este año a formar personal para estas labores de vigilancia.

El astillero y la playa de Banda do Río, que tendrán bandera azul. / Gonzalo Núñez

Bueu consigue un galardón para el astillero de Banda do Río y lidera los “centros azules” en Galicia

Las banderas azules incluyen un apartado para “centros azules”, una categoría en la que se integran aulas de la naturaleza, centros de recepción a visitantes e instalaciones similares orientadas a la educación ambiental. En este apartado Bueu es líder en Galicia porque ya cuenta con tres distintivos: el Aula da Natureza de Udra, el Centro de Interpretación do Litoral de Agrelo y desde este año la antigua carpintería de Banda do Río, conocida popularmente como “A de Purro”.

La Concellería de Turismo de Bueu presentaba por primera vez su candidatura, una vez completado el proyecto de rehabilitación y musealización de este espacio. “Es un refuerzo para toda la zona de Banda do Río, cuya playa mantiene un año más la bandera y por este lugar pasa el sendero litoral, que vuelve a ser un sendero azul”, destaca la concejala Silvia Carballo.

En la última convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra se aprobó el proyecto “Ardora”, presentado por el Concello de Bueu para llenar de actividades de divulgación y concienciación estos espacios durante los próximos meses. “Tenemos una apuesta clara por potencias los valores ambientales, patrimoniales y naturales de nuestro Concello”, destacaba ayer Silvia Carballo. La concejala no descarta que en el futuro pueda unirse a esa lista de centros azules una nueva instalación: la sala arqueológica del Bueu Romano. En Galicia hay un total de 15 centros azules y Bueu es el único municipio que tiene tres.

El puerto deportivo de Cangas renueva enseña Las instalaciones de náutica recreativa también optan a una de las modalidades de banderas azules y, al igual que las playas, deben cumplir con requisitos de calidad de agua, seguridad y accesibilidad, dotación de servicios, gestión ambiental y sostenibilidad, entre otros. El puerto deportivo de Cangas, gestionado por el Real Club Náutico Rodeira, consigue revalidar un año más su bandera azul. En Galicia hay once puertos que consiguen este certificado azul y la mayoría se concentran en la provincia de Pontevedra. Además de Cangas, están el Monte Real de Baiona, Pedras Negras en O Grove y tres instalaciones portuarias en Sanxenxo: el Náutico de Portonovo, Náutico de Sanxenxo y el puerto deportivo Juan Carlos I.

