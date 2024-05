La Audiencia lleva a Fiscalía a un abogado de Cangas que no acudió a un juicio por la huelga

Sorpresa e indignación en el colectivo de abogados del turno de oficio de Cangas tras la decisión de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra por la que se remite al juzgado de guardia y a Fiscalía la postura del abogado cangués Ramón Souto el pasado jueves que no se presentó a un juicio por presunta estafa del que era letrado del acusado. Ramón Souto no compareció al juicio alegando que estaba en huelga del turno de oficio, que dura ya varios meses, por lo que se tuvo que suspender la vista y trasladarla al 11 de junio, a las 10:00 horas.

“Ante esta situación y por si los hechos fueran constitutivos de alguna infracción o fuera necesario adoptar alguna medida, dedúzcase testimonio de esta resolución y del acta levantada, así como del escrito presentado por el letrado y remítase al juzgado de guardia, a la Fiscalía y al Colegio de Abogados de Pontevedra a los efectos oportunos”, reza la Sección 2ª de la Audiencia Provincial.

El letrado, que cuenta con todo el respaldo de los abogados del turno de oficio que secundan la huelga en la plaza de Cangas do Morrazo, considera que esta decisión es un atropello, que no se respeta su derecho a la huelga, a diferencia de otras que se mantuvieron en la administración judicial en la que no hubo este tipo de problemas como, por ejemplo, en la de los letrados de justicia.

Quiere hacer hincapié en que avisó al tribunal y a la parte contraria de que no iba a acudir al juicio, que lo hizo tres días y por escrito, si bien no avisó al fiscal, por lo que considera que no hubo molestias a terceros.

“Yo entiendo que no hay indicio de delito y me parece que se pida deducir testimonio es una forma de presión contra la huelga. Es matar moscas a cañonazos. Llevo 23 años en esta profesión y nunca falté a un juicio, ni el día del parto de mi primer hijo. Nosotros consideramos esta decisión como una amenaza velada que ataca directamente a todo el colectivo”.

Ayer mismo, el Sindicato de Abogados Venia mostró a través de las redes su total apoyo al compañero Ramón Souto “al que vamos a defender activamente ante los tribunales de cualquier orden. Nuestra repulsa a órganos que no respetan la legalidad vigente y atacan la libertad sindical de los abogados como no hicieron frente a la huelga de letrados judiciales y otros funcionarios”. El sindicato considera muy grave lo sucedido y está en sus manos que se tome en serio a este colectivo, que no lo pisoteen “nos han tratado ya no ilegalmente porque el derecho a la huelga es un derecho fundamental que han ejercido hasta los jueces, sino peor que a cualquier participante en un procedimiento jurídico, peor que a los ciudadanos cuando ellos sí, no comparecen sin causa justificada. Cada día, desde hace varios años, venimos sufriendo suspensiones, retrasos, huelgas y ahora no tenemos derecho ni a lo que nos reconoce la Constitución. Hasta quí hemos llegado, hay que acordar entre todos una respuesta unánime y contundente puesto que si atacan a uno, atacan a todos”.

Los abogados de oficio llevan casi siete meses en huelga, desde que la comenzaron a finales de noviembre del año pasado para reclamar mejores condiciones laborales. Indican que siguen sometiendo a los abogados a atender el turno en gravosas condiciones y bajo un riguroso régimen disciplinario que administran los colegios profesionales. La huelga nace para que se reconozcan los derechos laborales de los abogados del turno de oficio, se paguen los servicios por parte de la administración, aunque se deniegue la justicia gratuita al justificable y que se abone la disponibildiad y todos los trabajos que realizan porque, en ocasiones, hasta tienen que poner dinero de su bolsillo.

