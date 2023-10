El servicio de salvamento atendió 874 casos en playas de Cangas con bandera azul este verano

Las playas de Cangas con bandera azul cierran una “campaña tranquila” en cuanto a incidencias graves, aunque al servicio de salvamento no le faltó trabajo, pues sus efectivos realizaron 874 intervenciones en verano. Destacan por su gravedad el “ahogamiento” y parada cardiorrespiratorio de una mujer en Rodeira que fue reanimada por los socorristas, estabilizada en el mismo arenal y trasladada en helicóptero a un centro hospitalario para su recuperación. También se contabilizaron cuatro víctimas por golpes de calor que precisaron evacuación en ambulancia, una intervención por hipotermia y el rescate de una mujer de avanzada edad que sufrió una caída en una zona apartada de un camino de O Hío y le produjo diversas lesiones. “Todos estos casos podrían comprometer la vida y todos ellos fueron resueltos satisfactoriamente por el personal de salvamento”, celebran los responsables del operativo.

Las picaduras de insectos y fanecas bravas ocupan el primer puesto en número de incidencias registradas en el estadillo del Concello de Cangas, con 346 casos. Nerga está a la cabeza, con 108, seguida de Rodeira (70), Liméns (57), Areabrava (39), Menduíña (37) y Areamilla (35). Le siguen en cuantía de intervenciones las realizadas por heridas de personas, que suman 296, encabezada por Menduíña (66) y seguida por Nerga (62), Rodeira (59), Liméns (54), Areabrava (30) y Areamilla (25). La mayoría de los casos se solucionaron con intervención a pie de playa y no fue necesaria la atención médica.

La intervenciones por presencia de perros también ocupan un puesto relevante en las estadísticas del verano en las playas de Cangas. Se contabilizaron 117, con Liméns encabezando el ranking (33), seguida de Rodeira (259, Areabrava (24), Menduíña (13) y Nerga y Areamilla, con 11 casos en cada una. Hubo, además, 60 intervenciones por presencia de embarcaciones en zonas habilitadas para el baño, con Areabrava y Rodeira encabezando la estadística (16 casos en cada una), seguidas de Menduíña y Liméns (con ocho), Nerga (siete) y Areamilla, con cinco.

Otro de los capítulos que se analizan es el de luxaciones, con 12 casos computados y la playa de Nerga acaparando la gran mayoría (ocho). En Rodeira se produjeron dos; en Areamilla y Menduíña, uno; y no hubo ninguno en Liméns ni en Areabrava. Las intervenciones por golpes de calor fueron cuatro, tres de ellas en Rodeira y una en Nerga.

El resto de actuaciones de los equipos de emergencias en las seis playas de Cangas con bandera azul, 42, están englobados en el capítulo “otros”, con Nerga a la cabeza (14), seguida de Rodeira, Areamilla, Liméns y Areabrava (todas con seis) y Menduíña, con cuatro. Fueron por motivos muy diversos, desde intervenciones por pérdida o extravío de documentos u objetos personales, como carteras o llaves, a auxilio para retirar vehículos de zonas arenosas. En la estadística no figuran incidencias en playas donde no ondeó la bandera azul, aunque el servicio municipal de Emerxencias-Protección Civil no registra casos graves en otros arenales.

Despliegue en dos fases, en función de los medios

Los procesos de contratación de personal de socorrismo obligó a realizar el despliegue de verano en dos fases. La primera con socorristas contratados mediante la bolsa vigente, que permitieron cubrir las playas de Rodeira, Nerga y Areabrava, por ser las más extensas y que acaparan mayor afluencia de usuarios. En las dos primeras, además, se reforzó el servicio con auxiliares, y en Rodeira volvió a estar la base operativa de la embarcación neumática “Salvacangas 2”, para cubrir desde esa posición los arenales de la ría de Vigo. La segunda fase se activó el 7 de julio con socorristas contratados a través de subvención, que se desplegaron en Areamilla, Liméns y Menduíña para completar los seis arenales de Cangas con bandera azul. El plantel definitivo lo integraron 19 socorristas, dos patrones de embarcación y dos auxiliares.

“Impecable” coordinación del operativo

Desde el Concello destacan la “impecable” coordinación sobre el terreno realizada por María Chapela Iglesias, socorrista destacada en Rodeira, con ayuda del auxiliar Brais Coya. Finalizada la campaña, el material de rescate fue endulzado, secado y almacenado en casetas del puerto y dependencias municipales, al igual que los útiles sanitarios que puedan usarse el próximo verano. Los desfibriladores se custodian en la base de Emerxencias-Protección Civil y todo el material se ha inventariado para facilitar el trabajo en campañas venideras.