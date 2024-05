Los colectivos se vuelcan en la limpieza de playas para preservar la riqueza ambiental de la comarca

La Red de Vigilantes Marinos convoca para el próximo fin de semana una gran acción con voluntariado para la limpieza de playas y fondos, aunque en algunos lugares estas actividades de concienciación ya se han adelantado. Colectivos y entidades de O Morrazo organizaron ayer sendas limpiezas en la playa canguesa de Vilariño, impulsada por la Plataforma Augas Limpas, y en Pescadoira, en este caso al amparo del proyecto Comerart de la Cofradía de Bueu y con financiación de la Consellería do Mar y fondos de la Unión Europea (UE). En ambos casos se puede decir que desgraciadamente la pesca fue más que abundante. Solo en el arenal urbano bueués se llenaron tres contenedores de residuos, con un peso aproximado de 270 kilos.

En el caso de Bueu inicialmente la intervención estaba prevista en Banda do Río, pero por razones de logística finalmente se trasladó a Pescadoira. La cofradía de pescadores contó con la colaboración de la Asociación Vertidos Cero, con la que trabaja en labores de concienciación desde el año 2018, el Centro de Actividades Subacuáticas Baixo 2 Mares, Club Buceo Ons y la propia Red de Vigilantes Marinos, entre otros colectivos.

Limpieza de fondos marinos y de la playa de Pescadoira, en Bueu / Gonzalo Núñez

El trabajo se repartió entre una quincena de voluntarios en tierra y diez buzos en el mar. Al final la pesca se compuso por gran cantidad de plásticos, colillas [una sola colilla contamina cinco litros de agua], objetos de uso cotidiano y de higiene (como tampones o bastoncillos para los oídos), neumáticos y todo tipo de aparejos de pesca. Y todo ello concentrado en un área muy pequeña y en muy poco tiempo. “En cuanto agachas la espalda ya no te vuelves a levantar”, contaba con un punto de humor Roberto Rodríguez, de Vertidos Cero. Al retirar las artes de pesca se tuvo especial cuidado para comprobar si había especies en su interior, como huevos de choco que fueron devueltos al mar.

En este caso la acción no consiste solo en una recogida física de los residuos, sino también de datos. “Los resultados se incluyen en la plataforma Marnoba [Mar No Basura] y es importante porque se trasladan a las autoridades para que los tengan en cuenta para la elaboración de directivas, como la de los plásticos de un solo uso”, explica Rodríguez. Al final no es solo el peso que se acumula en los contenedores, sino el peso específico de estas acciones de ciencia y conciencia ciudadana.

Algunos de los participantes en la limpieza de la playa de Vilariño, promovida por la Plataforma Augas Limpas. / Fdv

Plataforma Augas Limpas en la playa de Vilariño

A la llamada de la Plataforma Augas Limpas para la limpieza de Vilariño acudieron más de una treintena de personas, entre las que había vecinos, integrantes de la Asociación A Dema do Hío o bateeiros, entre otros. Al final de la mañana llenaron de residuos dos contenedores, facilitados por el Concello de Cangas.

En este caso el trabajo se concentró en el arenal y con la atención puesta en los plásticos y microplásticos. Esta intervención sirvió para concienciar sobre los efectos negativos de este tipo de residuos no solo sobre el medio natural y marino, sino sobre la propia salud. Desde la plataforma apuntan que ya hay estudios científicos que certifican que en la analíticas sanitarias de la población se constata la presencia de trazas de microplásticos en el organismo humano. Y sus efectos sobre la salud nada tienen que ver con los del consumo de pescado.

