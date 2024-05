El Concello de Cangas sí comprará la Capilla de Santa Marta

El Concello de Cangas si itiene intención de comprar la capilla de Santa Marta, en Darbo. Cierto que no aparece en los presupuestos para este año como partida específica, es decir, no figura como nominal, sino que el dinero para la adquisición del templo está dentro de la partida que tiene el departamento de Urbanismo destinada a compras. Así lo confirma el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, que manifiesta que el gobierno, en contra de la postura que mantenía Alternativa dos Veciños, no quería una partida nominal, ya que después, si no se pudiera llevar a cabo la operación por algún motivo, ese dinero quedaría atrapado, como ocurre ahora mismo con otras partidas.

En esa misma partida para adquisiciones de la concejalía de Urbanismo se incluye también la compra de los terrenos para el cementerio de Coiro.