Los Secretos y Pancho Varona cancelan su concierto del sábado en Vigo por 'falta' de terraza en el TerraCeo

Cuatro de cuatro. Cuarto mazazo para los fans del Festival TerraCeo de Vigo y de los artistas anunciados para este año. Después de que el concierto de The Rapants se enviara al interior del auditorio Mar de Vigo y que Rebeliom do Inframundo también se aplazara por una teórica falta de permisos para actuar en la terraza, ahora Los Secretos y Pancho Varona acaban de anunciar la cancelación del concierto previsto para este sábado 1 de junio por el mismo motivo. En cualquier caso, confían en poder encontrar otra fecha para actuar al aire libre. El concierto de Ángel Stanich, programado para el viernes 31 de mayo, se mantiene, pero se trasladará al hall del auditorio.

"Desde la familia Secretos y junto a Pancho Varona lamentamos comunicaros que tras hablar con el promotor debemos aplazar nuestro concierto previsto para el próximo día 1 de Junio en la terraza del Auditorio Mar de Vigo hasta que la incidencia sea resuelta favorablemente", han comunicado a las personas que habían adquirido entradas (35 euros) y que llevan agotadas varias semanas.

En el citado comunicado, remarcan que su idea (y así se contrató) era actuar en la terraza y descartan otra ubicación: "La posibilidad de ubicar nuestro concierto en otro espacio diferente a la terraza creemos que no es la más apropiada, ya que se pierde el concepto de “TerraCeo” para el que habíamos sido contratados con el fin de disfrutar de este hermoso espacio y sus espectaculares vistas", apuntan.

Comunicado de los artistas

Los Secretos y Pancho Varona actuarán en el festival TerraCeo de Vigo 2024. / TerraCeo

La terraza del TerraCeo todavía no se ha podido inaugurar este año por problemas que, según apuntaron desde el Concello, tendrían que ver con la división horizontal del auditorio que se realizó en diciembre de 2023. Aseguraron hace varias semanas que estaban pendientes de los informes de la asesoría externa que se contrató.

Por ahora, y tras tres conciertos afectados, no se han dado más explicaciones y tampoco se ha ofrecido una estimación de cuándo se podrá celebrar alguno de los directos programados en la terraza del Auditorio Mar de Vigo. El siguiente previsto tras el de Los Secretos y Pancho Varona es el de

"Como algunos ya sabéis, este año, el festival TerraCeo en la Ciudad de Vigo no pudo ser inaugurado en la terraza por una incidencia con la autoridad municipal que hasta la fecha no se ha podido resolver. El concierto inaugural previsto fue trasladado al auditorio interior del Mar de Vigo, y esta opción de cambio de ubicación, al parecer, no fue bien acogida por el público asistente", aseguran en el email que acaban de enviar a las personas que adquirieron entradas para el concierto de Los Secretos y Pancho Varona.

Aseguran que el promotor de este concierto está ya trabajando para encontrar otra fecha cuando todo se haya solucionado.

Las personas que quieran recuperar el dinero de la entrada podrán hacerlo remitiendo una petición al correo: info@teuticket.com.

"Esperamos que todo quede resuelto en un futuro y podamos vernos en el maravilloso entorno que ofrece la terraza del Auditorio Mar de Vigo", concluyen.