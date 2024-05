Domaio ya tiene su San Benito de 4 metros de altura. El tronco del histórico eucalipto que lucía en el atrio de la capilla y que había sido plantado, más de 100 años atrás, por una promesa religiosa, pasa ahora a convertirse en una imagen del santo que ayer fue bendecida por el párroco. El proyecto fue iniciativa de todos los colectivos de Domaio y el artista encargado de convertir el tocón en una obra digna de admiración fue el moañés José Antonio Fervenza, Yosi, muy conocido por su talento tallando en madera con una motosierra.

La copa del árbol tuvo que ser talada al encontrarse seco y presentar riesgo de derrumbe. Desde entonces los vecinos trabajaron para que no se perdiese por completo el que todos conocían como “eucalipto do santo”, según explicó en el acto de ayer el presidente de la Asociación de Veciños Monte Faro, Luis Varela. Realizó un juego de palabras para señalar que “antes teníamos el eucalipto do santo y ahora tenemos al santo de eucalipto”.

El propio escultor y un integrante de la comisión de fiestas de Domaio fueron los encargados de descubrir la pieza entre aplausos. Yosi Fervenza explicó el trabajo que realizó, incluso superando episodios de intensas lluvias, desde el mes de enero. El 95% de la talla la realizó con la motosierra. Dio forma a la imagen de San Benito, con un sombrero picudo y sorprendentes detalles en los pliegues de la ropa, partiendo de un tronco de 4 metros de alto y un diámetro de 1,60 metros.

El centenario “eucalipto do santo” de Domaio se transforma en la imagen de San Benito / Fran G. Sas

En el acto de inauguración actuaron las pandereteiras de la agrupación folclórica Charaviscas y se celebró una misa que incluyó la bendición de la imagen.

Alrededor de 400 personas acudieron a presenciar el momento y la Coral San Pedro, que cantó en la ceremonia religiosa, acabó también entonando otros temas. La tarde se prologó compartiendo unos pinchos y continuas fotografías y selfies de los presentes con la nueva escultura de Domaio.

