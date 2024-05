La nueva adjudicataria del servicio de ambulancias, con dificultades para subrogar a los trabajadores

Representantes sindicales de los trabajadores de ambulancias en el área sanitaria de Vigo, que incluye también los municipios de Cangas y de Moaña, mantuvieron un primer encuentro con la nueva empresa adjudicataria del contrato de emergencia realizado por la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para el servicio urgente, a la que sólo se presentó la UTE Emersan-Saluser, con la que abordaron, en una reunión en Santiago con la Consellería de Sanidade, la subrogación y el traspaso del personal. La empresa trasladó a los representantes de CIG, CC OO y USO que está teniendo dificultades para que la anterior concesionaria, Ambulancias do Atlántico, que tuvo que abandonar el servicio tras la deriva en la que estaba por una supuesta “bancarrota”, le haga entrega de la documentación necesaria para el proceso de transición del servicio y la subrogación del personal.

A falta de una confirmación oficial por parte de la Consellería de Sanidade, por el momento son los trabajadores los únicos que ofrecen información sobre la nueva adjudicación y el proceso de transición. Los sindicatos aseguran que el día 23 de mayo, la UTE solicitó a Ambulancias do Atlántico, entre otras cosas, las listas del personal subrogable, la relación de IT (Incapacidad Temporal), registros de jornada y contratos, pero una semana después sigue sin respuesta. En este sentido, añaden que la propia la Secretaría Xeral de la Consellería de Sanidade se comprometió a mediar en el conflicto para obligar al empresario Carlos Simón a entregar la documentación necesaria en el menor plazo de tiempo posible. A mayores y para poder garantizar los plazos, la representación legal del personal trabajador recopilará y adelantará esta información.

Responsables de la nueva concesionaria -Emersan pertenece a HTC Group- solicitaron un aplazamiento de la fecha del 1 de junio para empezar el servicio, -el contrato es por 6 meses prorrogables por otros 3 desde el 1 de junio- alegando falta de confianza en que la transición se haga de forma ordenada. Pero los sindicatos se negaron a conceder ese plazo alegando que un retraso en la subrogación podía enquistar aún más la situación y poner en peligro la prestación del servicio.

En la reunión acordaron finalmente que la representación laboral recibiría un documento de subrogación ayer mismo para poder revisarlo y negociarlo.

La administración confirmó que al igual que realizó el mes pasado para el pago de las nóminas, volvería a intervenir Ambulancias do Atlántico, como hizo en abril, para garantizar el abono de los salarios de mayo antes del día 1 de junio. Es más comunicó que ya inició el proceso de intervención por medio del personal técnico de Tragsa que se reunió con la dirección de la empresa la semana pasada. Estos técnicos realizarán el cálculo de atrasos y deudas del personal, entregarán las nóminas pendientes de 2023 y reharán la totalidad de las del año 20254.

En cuanto al servicio programado (el no urgente), la representación sindical solicitó nuevamente el compromiso de la consellería para que si a 31 de mayo el concurso de este servicio en el área de Vigo qudase desierto, se inicie también un proceso de licitación de emergencia que acorte los plazos para retirar ese servicio a Ambulancias do Atlántico. Los representantes de los trabajadores tienen claras sospechas de que ninguna empresa se vaya a presentar en este concurso, ya que muchas licitaciones están quedando desiertas, incluso algunas de ellas se otorgan por segunda vez consecutiva, como ha sido el caso de Pontevedra. Lo que no quieren los trabajadores es que siga Ambulancias do Atlántico.

Desde la Consellería de Sanidade, y según los trabajadores, se comprometieron a estudiar un proceso semejante al llevado a cabo en el servicio urgente en el caso de que finalmente no se presente ninguna empresa.

