6.000 moteros queman rueda en Bueu

Al menos 6.000 moteros batieron el récord de participación en la concentración de Bueu, justo cuando se cumple la décima edición del evento. Pese a la lluvia, completaron un recorrido de 24 kilómetros que tuvo una parada en el muelle de Aldán. Tras la marcha, las acrobacias de Emilio Zamora con motos Ducati dejaron boquiabiertos a los presentes. Por la noche, antes de una fiesta con varios Djs, los que tenían ganas de seguir quemando rueda participaron en una ruta nocturna con antorchas por las calles de la villa. El evento atrae cada año a participantes de más localidades.

La concentración motera reúne a 6.000 participantes en Bueu / Gonzalo Núñez

Bueu completa este fin de semana una década como meca de los amantes de las motos de toda Galicia. Ayer la Concentración Moteros do Morrazo batió sus propios récords y reunió a al menos 6.000 moteros en el día grande de una programación que continuará hoy. El éxito fue tal que los hoteles de la villa rozaron el lleno y el recinto de la organización se quedó pequeño. Lo más vistoso fue la ruta, que partió a las 17.00 horas de la zona de As Lagoas y no regresó al punto de partida hasta las 18.30 horas. Los miles de participantes no se echaron atrás pese a las lluvias de primera hora de la tarde. Durante todo el recorrido sufrieron precipitaciones tanto atravesando Cangas como llegando a la parroquia de Aldán, que no impidieron completar el itinerario.

Emilio Zamora se encargó de las acrobacias. | / GONZALO NÚÑEZ

El rugido de las motos no dejó indiferente a nadie y muchos vecinos se agolparon en las aceras y las ventanas para hacer fotografías y vídeos a su paso. Acudieron participantes de todos los rincones de Galicia e incluso de Portugal, Puebla de Sanabria y hasta Cáceres. La campaña electoral de las europeas impidió acudir a uno de sus habituales participantes ilustres, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ayer lamentó, en Cangas, no poder disfrutar de su motocicleta en esta cita.

Todo tipo de motos en el evento. | // GONZALO NÚÑEZ / Fran G. Sas

Los moteros subieron por la calle Castelao para incorporarse a la Avenida de Cangas. En la general PO-551 pasaron por A Portela y por A Madalena. En la rotonda de A Pedra Alta tomaron dirección a Aldán por la PO-313, una joven sufrió una pequeña caída a esta altura y fue trasladada en ambulancia, aparentemente sin heridas de consideración. En esta parroquia accedieron al muelle en cuya explanada realizaron una parada para reunificar al grupo.

Acrobacias en la concentración motera de Bueu / Gonzalo Núñez

Todos los integrantes de la organización. | // GONZALO NÚÑEZ / Fran G. Sas

La segunda parte de la ruta atravesó todo Aldán y la parroquia de Beluso por la PO-313 hasta entrar en el centro de Bueu por la calle Pazos Fontenla. En total completaron un recorrido de 24 kilómetros.

Un momento de la exhibición. | // GONZALO NÚÑEZ / Fran G. Sas

A la llegada Emilio Zamora asombró a los presentes con una exhibición de piruetas y acrobacias de alto riesgo que levantaron admiración y aplausos a partes iguales en la calle Ramón Bares. El espectáculo se realizó con motos Ducati. Ya cuando entraba la noche tuvo lugar la prueba de decibelios y motos lentas.

Una cena conjunta para inscritos con sorteo de regalos dio paso a la ruta nocturna con antorchas por las calles de Bueu. Dj Rubén Díaz, Dj Toño y Dj Quico pusieron la música hasta altas horas de la madrugada.

Más acrobacias, entrega de trofeos y sesión vermú

La concentración de Moteros do Morrazo que arrancó el viernes con un concierto del Grupo América se resiste a finalizar y hoy, los que todavía quieran seguir sintiendo la adrenalina de las dos ruedas, pueden disfrutar de una segunda exhibición de acrobacias no aptas para cardíacos, también a cargo de Emilio Zamora. Será a las 11.30 horas. Antes, desde las 10.00 horas, los más madrugadores disfrutarán de un desayuno para los inscritos. A las 13.00 horas será la sesión vermú con pinchos, amenizada por la música de la “Charanga Noroeste”. En ese momento se aprovechará para entregar premios a los participantes en diferentes categorías. Durante las rutas la organización participó con chalecos amarillos para garantizar la seguridad de los moteros junto a los equipos de emergencias. Fueron unos 70 los socios del club organizador que se encargaron del trabajo este año.

