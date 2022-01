PP y EU vuelven a unirse contra la arrogancia de Cacabelos

La política hace extraños compañeros de cama y de viaje. Más aún en localidades como O Grove, donde históricamente el enfrentamiento entre partidos es la constante. De ahí que una formación como Esquerda Unida (EU) sea el principal azote del gobierno socialista, que actúe como si fuera el principal grupo de la oposición, sin serlo, y que los esquerdistas coincidieran más en lo que va de mandato con el PP que con las otras fuerzas de izquierdas.

Vuelve a ocurrir en relación con el yacimiento de Adro Vello y las “desafortunadas” declaraciones del alcalde socialista José Cacabelos, quien restó importancia a la declaración de este espacio como Bien de Interés Cultural (BIC).

El regidor vino a decir que esa etiqueta no sirve de nada si la Xunta no coge el toro por los cuernos. O, mejor dicho, si no pone dinero sobre la mesa para musealizar el yacimiento.

Al igual que llegó a pedir al titular de Cultura, Román Rodríguez, que no vuelva por O Grove si es para realizar ese tipo de anuncios que considera “vacíos” de contenido y compromiso.

Es ese anuncio de BIC realizado por el conselleiro en San Vicente, el domingo, y la posterior reacción de Cacabelos, el lunes, el detonante de la confluencia de críticas de PP y EU, que comparten argumentos, preocupación y reproches cuando critican la postura “prepotente” y “absolutista” de Cacabelos y el PSOE.

Dicen los esquerdistas, por ejemplo, que bienvenida sea la declaración del BIC porque es un primer e importante paso para caminar hacia la ansiada valorización de Adro Vello.

A lo que añade este grupo, con José Antonio Otero a la cabeza, que “difícilmente puede conseguirse algo si empezamos creando crispación entre Administraciones”, que es lo que cree que sucede con las “incendiarias” declaraciones de Cacabelos.

Mesa de Cultura e Patrimonio

Es por ello que lo emplazan a poner en marcha la Mesa de Cultura e Patrimonio que aprobó el pleno de la Corporación, precisamente a propuesta de EU.

De este modo será posible “decidir de forma conjunta qué queremos conseguir para Adro Vello y lograr que la Xunta, Diputación, Estado y el propio Concello hagamos nuestro trabajo”.

Difícilmente puede conseguirse algo si empezamos creando crispación entre Administraciones Esquerda Unida

"El alcalde prefiere la confrontación"

Se trata de “sentarse a dialogar y trabajar, que es algo que parece no interesar al alcalde, que prefiere mantener su confrontación con las Administraciones que no son de su color político”.

De este modo Esquerda Unida quiere dejar clara su postura. Recalcando que lo importante es que Adro Bello consiga el BIC, “como primer paso para proteger, recuperar y difundir nuestro patrimonio”.

Aún a sabiendas de que, en buena lógica, “habrá que seguir trabajando para que ese espacio sea musealizado”, lo cual pasa por “retomar las excavaciones, recuperar todo lo que se llevó de esa zona a diferentes museos y potenciarla con el propósito de dar a conocer nuestro pasado”.

Este posicionamiento de EU ante las “desafortunadas declaraciones del alcalde, pidiendo al conselleiro que no vuelva por O Grove”, coincide, en lo sustancial, con el del PP, donde condenan por “extremadamente desafortunada y preocupante” la reacción del alcalde “pidiendo a un conselleiro que no vuelva por O Grove”.

Aunque también es cierto que no por “desafortunadas eran reacciones menos previsibles", ya que, “por desgracia, son esperables en un político que entiende que su mayoría absoluta ha de basarse en la confrontación diaria y en todos los temas con las Administraciones que no son de su partido”.

El PP local, que ayer amaneció en medio de una tormenta interna destapada por FARO DE VIGO, al hacer público que los barones populares han dicho basta y piden un relevo al frente de la agrupación, intenta así marcar distancias con el ejecutivo y recuperar al menos algo del terreno perdido en su papel como grupo líder de la oposición.

Es por ello que, aunque bastante tiene ya esa crisis interna que dará mucho de qué hablar en los próximos días y meses, los conservadores quisieron posicionarse en relación con Adro Vello, comprometiéndose a colaborar para que el BIC sea solo “el principio” de algo mucho más ambicioso.

Debemos trabajar para lograr que el conjunto histórico esté en el lugar que se merece, y todos debemos caminar juntos en este proceso PP de O Grove

Aunque saben que no será sencillo seguir avanzando “cuando por parte de una de las Administraciones implicadas se empieza creando confrontación electoralista en lugar de congratularse por un primer paso, importante, pero que debe tener continuación para la conservación y valoración de nuestro patrimonio”.

Frente a esa actitud del líder socialista, el PP se brinda a “apoyar las solicitudes y requerimientos necesarios para que todas las Administraciones, incluido el Concello, pese a la nula disposición mostrada de inicio, se hagan cargo en base a sus competencias de las actuaciones a desarrollar en Adro Vello tras conseguir esa catalogación como BIC, que celebran los vecinos, y de la que todos debemos congratularnos”.

Se trata, sentencia el PP de Beatriz Castro, de “no volver a caer en la inacción y el abandono”. Muy por el contrario, “debemos trabajar para lograr que el conjunto histórico esté en el lugar que se merece, y todos debemos caminar juntos en este proceso”.