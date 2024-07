La novia del vigués muerto en Madrid vio la agresión a través de la videollamada

El detenido, indicaron en “Y ahora Sonsoles” de Antena 3, reconoció ante la Policía Municipal ser el autor. “Sí, he sido yo”. “Le he golpeado, pero se ha hecho daño él al caer”, refieren que afirmó en los primeros momentos, en los que también alegó que se intentó “defender” al pensar que iba a “ser agredido”, versión que no coincide con lo que relata el parte policial. “Naturalmente que me arrepiento”, habría dicho ya en el calabozo. Se trata de palabras que habría proferido antes de su declaración oficial ante los agentes, de la que de momento no trascendió ninguna información.