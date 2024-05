Bueu festexa as Letras coa Romaría de Bon e os Premios Johan Carballeira como faros

Música, teatro, cinema, presentacións literarias e a Romaría das Letras Galegas. Un amplo abano de actividades que abranguen a presenza do galego en todos os ámbitos artísticos e que forman parte da programación do Concello de Bueu e dos colectivos da vila para festexar o Día das Letras Galegas. Unha programación que foi presentada onte ao pé do monumento na honra a Johan Carballeira, unha figura especialmente presente nestas datas a través da entrega dos premios de poesía e xornalismo que levan o seu nome.

A concelleira de Cultura de Bueu, Carmen García, agradeceu a colaboración dos colectivos sociais da vila e destacou que grazas a ese traballo conxunto ponse en valor o galego nos diferentes eidos da creación artística. Tras a celebración este martes do Correlingua, que contou con máis de 1.500 nenas e nenos de centros educativos da comarca, as actividades voltan esta fin de semana. O domingo,a partir das 18.00 horas na aldea de Meiro coa Asociación Veciñal A Morada, haberá un concerto de Xavier Blanco baixo o título de “Literatura afinada” e a presentación do libro “De costumes e agoiros do Mar do Norte”, de Xosé Daniel Costas. O remate contará cunha actuación musical con Cantadela de Meiro e Os Palleta Mollada.

Na propia véspera das Letras Galegas o investigador e experto en historia local de Bueu Arturo Sánchez Cidrás presentará o seu libro “Alcaldes para un pobo: Bueu 1812-2024”, un traballo que xa presentou o pasado verán dentro das xornadas O Mar por Diante e que agora vén de ser editado polo Concello. A presentación será ás 20.00 horas no Centro Social do Mar.

A xornada do 17 de maio estará reservada para a XXIII Romaría das Letras, que será no adro de Sanamedio e que incluirá a música dos Liboreiros, recitais e un contacontos ilustrado e musicado ao redor da figura de Luísa Villalta, a homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.

Unha das actividades do ano pasado na Romaría das Letras Galegas de Bon, no adro de Sanamedio. / Gonzalo Núñez

O sábado 18 de maio terá un marcado carácter musical. A Coral Polifónica Marusía organiza o seu concerto de corais e que reunirá no Centro Social do Mar a Coral Polifónica Areas Gordas de Coiro, Coral Polifónica Val do Fragoso de Vigo, Coral Polifónica Santa María A Digna de Portonovo e a propia coral organizadora. Será no Centro Social do Mar ás 20.00 horas.

Este mesmo día desembarca en Bueu a xira do vixésimo aniversario do grupo Dakidarría, cun concerto gratuíto na carpa que estará instalada no aparcamento de As Lagoas. A actuación, que forma parte do programa + Música da Deputación de Pontevedra, está prevista a partir das 22.30 horas e terá continuidade cun Dj.

O domingo 19 de maio será a turno do teatro, coa obra “Made in Galiza” de Sarabela Teatro, a partir das 19.00 horas no Centro Social do Mar.

Un dos actos máis relevantes desta programación é a entrega dos Premios Johan Carballeira de poesía e xornalismo, que este ano recaeron en Xosé Luís Mosquera e Lois Pérez. Será o sábado 25 de maio no Centro Social do Mar ás 12.00 horas. Ao rematar representarase o espectáculo “Indóciles”, con Vero Rilo, Nuria Vil e Mónica De Nut.

A programación tamén ten espazo para o cinema e as presentacións literarias. O Cineclub Bueu organiza un novo ciclo de cinematográfico en galego e no que o venres xa proxectou “O Corno”, premiada no Festival de Cine de San Sebastián. Este venres será o turno de “À procura da Estrela”, o día 24 proxéctase “Eroski Paraíso” e o 31 péchase con “A viaxe de Leslie”. No tocante aos eventos literarios organizados pola Librería Miranda, onte presentouse “Un anarquista”, de Diego Ameixeiras, e o próximo mércores a convidada será Sara Vila co seu libro “O incendio”, ás 19.30 horas na sala multiusos do Centro Social do Mar.