O galego rexuvenece polas rúas de Bueu

Máis de 1.500 nenos e nenas de toda a comarca do Morrazo fixéronse oír e escoitar a través dun sonoro berro. “Queremos berrar ben alto que non nos apetece, que non nos presta e non nos peta que a nosa lingua esmoreza”, clamaron durante a celebración do Correlingua, unha actividade organizada polo sindicato CIG para visibilizar e reivindicar o uso do galego e que se celebra en maio co gallo do Día das Letras Galegas. A Praza Massó e as rúas do centro de Bueu foron unha auténtica festa pola lingua cunha marcha, obradoiros, xogos e música.

Os autobuses comezaron a chegar pouco antes das dez da mañá con alumnado de infantil e primaria chegado dende centros educativos de Bueu, Cangas e Moaña. Unha vez máis o epicentro desta xornada de festa e reivindicación foi a Praza Massó. Dende alí saiu unha marcha que percorreu as rúas Eduardo Vincenti, Montero Ríos, Johan Carballeira, José María Estévez e que estaba encabezada por un grupo de música tradicional, Os do Serán de Vilanova. Neste percorrido participou o estudantado de máis idade, mentras que os de infantil quedaron nos arredores do Concello de Bueu desfrutando de xogos tradicionais e populares xunto ao Club Corredoiras.

A Praza Massó de Bueu, onte, ateigada de nenas e nenos no Correlingua 2024. / Gonzalo Núñez

Unha vez que todos os nenos e nenas voltaron á Praza Massó un grupo de estudantes dos institutos Johan Carballeira e Illa de Ons leron o manifesto deste ano para o Correlingua. Un texto que é un berro para defender e coidar a lengua propia. Porque “coidar unha lingua é como coidar unha árbore; é síntoma de intelixencia, respecto e responsabilidade. Apreciar o galego e interesarse por el só nos conecta con cousas boas”, defenderon durante a lectura dun manifesto titulado “Dende aquí até acolá, galego xa!”. Unha invitación a conservar a lingua da única forma posible: falándoa. “Por un galego falado, polo dereito a falalo sen medo, polo dereito a que se respecte. Porque exista en todas as circunstancias sen vergoña”, pedíuse onte en Bueu.

A festa do Correlingua en Bueu estivo presentada pola actriz Isabel Risco e completouse con música e rock en galego a cargo d’A Gramola Gominola, que fixo bailar e brincar aos presentes. O de onte foi o primeiro Correlingua deste ano na provincia de Pontevedra e entre os representantes institucionais estaba a concelleira de Cultura de Bueu, Carmen García. “Para nós é moi positivo que este ano viñese a Bueu pola importancia que ten que festexemos a nosa lingua”, manifestaba a concelleira ao tempo que agradecía a implicación de todos os centros educativos presentes onte na vila. E remataba cunha petición. “Isto non debería ser cousa de só un día, senón dos 365 días do ano”, concluía para animar ao uso da lingua galega.

