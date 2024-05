En legítima defensa

Empecemos con una verdad bajo sospecha. El periodismo es una profesión vocacional. Los que ya peinamos canas, cada vez menos, hemos mamado y luego defendido la singularidad de un oficio que trasciende el trabajo cotidiano. Lo nuestro es más que eso, es mejor que eso y, pese a sinsabores y dificultades, merece la pena… si te gusta.

Los periodistas no somos oficinistas. Aquí tienen otra frase con riesgo de caducidad. Tengo otras cuantas más, pero no quiero aburrirles con los problemas de una profesión que, pese a los enemigos externos e internos, es necesaria… si crees en ella. No es hora de lloriquear por un pasado glorioso, que por cierto nunca existió, ni de sumarse al peterpanismo profesional, ese que lleva a pensar que todos nuestros problemas son responsabilidad de otros. Es verdad, ni el sector ni el gremio viven una época dorada, pero ante esta situación hay dos opciones: bajar los brazos y sumarse al coro de plañideras que apuntan con el dedo o seguir haciendo nuestro trabajo.

Y si hablamos de buen trabajo y de vocación, nuestr@s periodistas de tribunales, sucesos y crónica negra son de primera. En la época de manzanillo al que le caía los marrones que nadie quería, me ha tocado cubrir crímenes, y la verdad es que no guardo un gran recuerdo. Me da que mis jefes tampoco. Para eso hay que valer y yo, me temo, cumplía el expediente con dignidad. Quienes me conocen saben que no soy sensiblero, no era eso. Es que no tenía gracia, me faltaba punch. Menos mal que me arrimaba a Magar, un fotógrafo extraordinario, capaz de lanzar esas preguntas que producen desasosiego, rubor: “O sea que el cuchillo lo tenía clavado en…”, soltaba mientras ordenaba al paisano apuntándole con la cámara: “Jefe, póngase un poco más hacia la derecha que ahí está tapando al muerto”. Magar y Cameselle, que se levantaba al amanecer para perseguir ambulancias y coches de policía por si había una noticia, fueron un máster de periodismo impagable. ¿Qué dirían hoy si vieran cómo está el oficio?

Magar y Cameselle, históricos fotógrafos de Faro de Vigo. / FDV

En FARO contamos con excelentes periodistas de sucesos. Marta Fontán, Elena Villanueva, Javier Fraiz, Nicolás Davila, Adolfo Gago, Manuel Méndez… no solo escriben bien, sino que lo hacen con rigor, moviéndose con pericia entre la delicada frontera que separa la noticia del morbo. Aunque me da que el submundo sórdido también les pone, lo suyo es la información, no el espectáculo. Se relacionan con testigos, abogados, fuentes judiciales, contactos policiales, topos, intoxicadores, delincuentes (presuntos o condenados) con la sutileza y la precisión de quien atraviesa un campo de minas y no quiere saltar por los aires (explosiones en forma de querellas, denuncias o amenazas, contra ellos y por extensión contra el que les escribe).

El fondo y la forma

El fondo y la forma. En nuestro oficio debemos cuidar las dos caras de esa moneda. No somos literatos ni rapsodas (aunque haya gente en esta casa que tenga una doble vida), pero tampoco redactamos expedientes. Debemos conocer y manejar el léxico con propiedad, sabiendo que no somos gramáticos ni filólogos. Ofrecer textos atractivos y originales, sin sucumbir a la fantasía. Nosotros informamos. Contamos hechos, pero no podemos aburrir. El equilibrio no es fácil. Hay que tener talento y oficio para caminar por la cuerda sin precipitarse en el tedio, los lugares comunes o el ridículo. Por eso me siento privilegiado por contar con Juan Carlos Álvarez y Armando Álvarez. Dos grandes del periodismo deportivo nacional (Armando está transitando hacia otros territorios en el Estela+). Nuestros lectores, que son muy listos, lo aprecian. La última delicatessen de Juan Carlos a propósito del partido del Fortuna fue una de las noticias más leídas del día. Otra joyita marca de la casa. Y es que cuando Juan anda inspirado, que se quite hasta Aspas.

