El gobierno contrata a una empresa para desbroces de parques, jardines y zonas verdes

A medida que avanza la primavera y se acerca el verano hay una queja unánime entre los cangueses: la urgente necesidad de desbrozar parques, jardines, zonas verdes y caminos. Es algo que sucede un año tras otro, independientemente de quién gobierne. Y, mientras la burocracia busca soluciones, la maleza crece y la bronca vecinal es cada vez más elevada.

Señal que estaba rodeada de maleza, en Viñó / fdv

El Concello de Cangas adjudicó el miércoles el primer contrato de desbroce. Es el que atenderá a los parques y jardines del municipio, por un importe de 16.940 euros más IVA. Según el contrato, el Concello debe comunicar a la empresa los trabajos con la antelación suficiente, teniendo en cuenta la necesidad de desplazamiento y la disponibilidad de personal. Para la eliminación de vegetación solo se podrá utilizar medios humanos y mecánicos. Está prohibida la utilización de cualquier producto químico y también hacer hogueras con este fin.

La maleza desbrozada ayer dejaba ya ver la señal. | // / fdv

Pero este contrato, es el pequeño de los dos previstos por la concejalía de Obras que dirige Iria Malvido (PSOE). El segundo es que se realiza a través del Plan +Provincia y afectará a los caminos y vías públicas, con un presupuesto que supera los 100.000 euros. La burocracia en este contrato es lenta.

Claro que también se responsabiliza al Concello de la limpieza y desbroce de zonas en las que no tiene competencia, como en el paseo que hay al final de Rodeira y por donde se encuentra, entre otras, la playa de los Alemanes, donde es de Costas la competencia. Varios vecinos muestran la maleza que cubre los bancos al final de Rodeira. “Hace una semana que me quejé al Concello y la maleza sigue creciendo”. O Salgueirón también necesita otra rigurosa limpieza, pero es zona que no depende del Concello, sino de la Autoridad Portuaria de Vigo. La concejala Iria Malvido informó que el Concello de Cangas está asumiendo en esta zona los trabajos y que los realiza la escuela de A Rúa.

Desde la asociación de vecinos de Viñó se denunciaba ayer de nuevo el mal estado de la senda peatonal, la señalización en Rúa Preguntoiro, los coches aparcados en la misma calle que fue asfaltada recientemente y la maleza invadiendo el sentido único en Baixada a Viñó, tapando señales que están a punto de caer y una que lleva rota más de un año. Poco después de la denuncia, la presidenta de Viñó, Esperanza Veiga, aseguraba que “casualidades de la vida”, un operario en un tractor municipal empezó a desbrozar la bajada a Viñó. De todas formas, indica que el desbroce de la zona de cañas es mejorable igual que el resto, porque no se arrima a los cierres y quedan bastantes restos.

