La Audiencia priva a una madre de la custodia de su hija por ser la “decisión personal” de la menor

“No puede pedirse al Derecho que resuelva el problema de los afectos”. Judicialmente hablando, la materia de Familia seguramente sea una de las más sensibles por lo que hay en juego: las relaciones personales entre padres e hijos y los sentimientos de todos ellos. La frase que encabeza este artículo se recoge en una reciente sentencia de la Sección Sexta, la sala civil viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Una resolución en la que los magistrados, en coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por el juzgado de Familia, privan a una madre de la guarda y custodia de su hija de 14 años, así como de un régimen de visitas preestablecido, por ser ésta la “decisión personal” de la menor, una adolescente que mostró su oposición rotunda a convivir con su madre por diversas razones, pero “sobre todo” por la “falta de sintonía” con el nuevo compañero sentimental de la mujer y el hijo de éste. Lo ideal y lo que les gustaría, reconoce la sala, sería preservar la relación maternofilial. Pero en este caso, concluyen, debe respetarse lo decidido por la joven, vivir con su padre y su hermana mayor, ya que es “perfectamente madura para su edad” y da unos motivos que son perfectamente “atendibles”. Su estabilidad emocional y, en definitiva, su salud psíquica, afirman, “podría resultar gravemente afectada” si se le imponen contactos obligatorios con su madre y especialmente con la nueva familia de la mujer.

La sentencia inicial de 2020 tras la ruptura de los padres de la menor concedió la guarda y custodia a la madre, si bien, en la práctica, la situación fue evolucionando a una custodia compartida “de hecho” entre ambos excónyuges. Fue en 2023 cuando, a través de un procedimiento judicial de modificación de medidas, el padre pidió la guarda y custodia exclusiva, a lo que accedió el Juzgado de Primera Instancia 5 de Vigo, especializado en Familia, en un fallo en el que no se fijó un régimen de visitas estándar, sino que se resolvió que la madre podría relacionarse con su hija “cuando ambas libremente y de mutuo acuerdo lo decidan”. La jueza adoptó dicho criterio “atendiendo a la clara voluntad” de la menor y a su “rechazo” a vivir con la mujer.

La madre alegó que era un "mero conflicto" propio de la adolescencia

La madre recurrió en apelación. Solicitó la custodia compartida argumentando que no existía un informe psicosocial que acreditase la madurez de la menor y que lo único que había de fondo era un “mero conflicto” entre madre e hija propio de la adolescencia. La Sección Sexta, sin embargo y en coincidencia con lo interesado por la Fiscalía, confirma la sentencia inicial y, con ello, la concesión de la custodia en exclusiva al padre.

Los magistrados aclaran que la prueba practicada no pone de manifiesto un “comportamiento inadecuado” de la madre hacia su hija, “sino al contrario”. Pero, consideran, la “imposición coactiva de contactos no deseados”, además de ser “muy difícil” e incluso “imposible” en la práctica en casos como este en el que la adolescente ya tiene casi 15 años, resulta “contraproducente” desde la perspectiva de la mejora de las relaciones entre ambas “porque no sirve más que para acrecentar” en un menor “el rencor” que siente hacia dicho progenitor.

Una joven con "madurez" y capacidad para tomar "decisiones libres"

En este caso, la joven ha mostrado una “negativa persistente en el tiempo”, se opone “rotundamente” a la convivencia dando una serie de razones, como el cambio de ciudad, la lejanía que habría con su instituto y “sobre todo” la falta de sintonía con la nueva pareja de su madre y el hijo de este hombre. “En suma, nos hallamos ante una menor adolescente, cuyo grado de madurez ha de presumírsele de acuerdo a su edad, con capacidad natural e intelectual suficiente para tomar decisiones libres en el ámbito de su autonomía personal, que muestra un rechazo a la convivencia diaria o por semanas alternas, no tanto hacia la figura de uno de sus progenitores, cuanto de su nueva familia. El respeto a esta decisión de la menor debe formar parte de su dignidad personal”, resumen los jueces en esta sentencia con fecha del pasado 4 de marzo y que todavía se podía recurrir ante el Tribunal Supremo.

Tampoco cabe imponer un régimen de visitas "preestablecido"

De igual manera que no se concede la custodia compartida, la sala considera que tampoco procede estipular un régimen de visitas “preestablecido”, algo a lo que también se niega la menor. La sentencia confirma, a mayores, que la madre deberá abonar mensualmente una pensión de alimentos de 115 euros a su hija, cuantía que cuestionó la mujer en su apelación alegando, entre otras cuestiones, que iba a tener otro hijo. La sala mantiene la cantidad mensual indicando que ya de por sí es “muy reducida”.

La importancia de la “voluntad” de los adolescentes en este ámbito judicial: el juez debe "oírlos" La opinión de los menores importa. Y sobre todo cuando superan cierta edad. En los procedimientos contenciosos de separación o divorcio, a la hora de decidir sobre una guarda y custodia o un régimen de visitas, el Código Civil establece en su artículo 159 que el juez, antes de resolver, deberá “oír” a los hijos “que tuvieran suficiente juicio” y, en todo caso, a los que sean mayores de 12 años. En el caso de la adolescente del procedimiento que protagoniza esta sentencia, la joven, que tiene 14 años, fue entrevistada por la jueza de Familia y, cuando la causa llegó a la fase de segunda instancia, por los magistrados de la Sección Sexta que revisaron el asunto. “La voluntad del menor adolescente adquiere relevancia para la toma de decisiones judiciales relativas al régimen de visitas, comunicaciones y estancias”, afirma la sala viguesa, en consonancia con lo que promulga el Código Civil español, pero también otros textos legales que citan en la sentencia, como la Ley Aragonesa de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de Convivencia de los Padres, el Código Civil de Cataluña o el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños firmado en Estrasburgo. Pero, ¿cuándo la voluntad de un menor se erige como factor decisivo a la hora de resolver sobre algo tan importante como su guarda y custodia? Básicamente cuando lo que manifieste sea reflejo de una decisión “madura, firme, razonada y autónoma” y que responda a motivaciones y circunstancias “objetivas” y no a “meros deseos caprichosos” o a la “influencia negativa de uno de los progenitores”.

