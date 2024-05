La principal conexión de la autovía con el centro de Moaña es un vial privado

La Rúa do Centoleira, pese a su estrecho tamaño, se ha convertido en los últimos años en la principal conexión de la Autovía do Morrazo con el centro urbano de Moaña, pues sirve a modo de atajo para pasar de la carretera general PO-313, en donde se encuentra la salida de Broullón, con el barrio residencia del O Rosal. Sobre todo con el desdoblamiento del Corredor do Morrazo en autovía cada vez son más los que usan este atajo, que cuenta con el paso de cientos de coches cada día. Sin embargo, un gran tramo del mismo es de titularidad privada. Pertenece a un constructor y fue abierta al paso de vehículos tras un acuerdo con el Concello durante unas obras en el casco urbano.

El objetivo de este acuerdo, durante el mandato de Xosé Manuel Millán como alcalde, era facilitar la entrada de coches en el centro urbano durante las obras de mejora del firme y humanización de la céntrica calle Ramón Cabanillas. Por aquellos trabajos esa vía se cerró al paso durante al menos seis meses.

El trazado del vial. / FdV

El tramo privado cruza el monte de O Carrachal y está rodeado de árboles. De hecho, las raíces de los mismos han provocado deformaciones en la calzada en los últimos tiempos.

El tráfico que soporta esta conexión entre la PO-313 y O Rosal es tal que un tramo es de sentido único y forma un circuito en fuerte pendiente con el camino denominado Costa do Redondo. Desde la parte baja se indica claramente la posibilidad de tomar la autovía ascendiendo por este vial.

En los últimos años, en la conexión con la carretera general, un tramo que ya es público, se acometieron mejoras de visibilidad y seguridad viaria. Además, en el tramo público de la bajada también se construyeron badenes para reducir la velocidad, dada la cantidad de conductores que pasaron a usar esa vía.

Este atajo viene a corregir uno de los grandes problemas de la Autovía do Morrazo en Moaña, y es que atraviesa todo el municipio pero sus enlaces quedan muy lejos de la malla urbana. La bajada por O Carrachal estuvo cortada este lunes por una obra menor y ello obligó a todos los conductores de la zona alta de Moaña o que salieron desde la autovía a dar un rodeo hasta la rotonda del Portal do Almacén.

Cuando Ramón Cabanillas iba a ser de sentido único

La mejora de la calle Ramón Cabanillas vino seguida de una cesión de todo su trazado al Concello, que se cerró en el año 2008. La intención inicial del gobierno local entonces era adoptar un sentido único en esta céntrica vía y ganar así espacio peatonal y para estacionar, dándole de nuevo vida a una calle que, desde la apertura del Corredor, vio cómo se cerraban muchos negocios. Aunque se planteaba una prueba temporal en el sentido único, finalmente nunca se adoptó. La única medida que sí se llevó a cabo fue la prohibición de paso de vehículos pesados.

Suscríbete para seguir leyendo