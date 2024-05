Los centros de salud registran un repunte de COVID y de infecciones víricas, pero sin saturar el servicio

Las mascarillas han vuelto a reaparecer en el día a día por un repunte del virus del COVID y de infecciones víricas sin determinar a las que no es ajena la comarca de O Morrazo, con un aumento de casos si bien el protocolo en vigor no obliga a realizar un seguimiento por parte de los centros de salud, que sólo aplican los test a los mayores de 60 años o con patologías previas, por lo que no pueden aportar cifras reales de los contagios de coronavirus. El jefe de servicio del centro de salud de Cangas, José Gestido, ya había advertido hace unos días de un pico de infecciones grastrointestinales durante las últimas cuatro semanas y que se apreciaba un leve repunte de cuadros de COVID y otras infecciones respiratorias como en el resto del país. Pero ese repunte no suponía una saturación ni en las agendas de consulta ni en el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias.

Gestido Santomé confirmaba ayer que, revisando las listas de urgencias de las tres últimas semanas, se aprecia un aumento de pacientes en torno a un 10-15%, tampoco un porcentaje importante, si bien reconoce que aumentó el número de pacientes que acuden por síntomas catarrales, que se ha duplicado.

Con respecto a los casos confirmados de COVID, indica que, siguiendo las recomendaciones vigentes, en los centros de salud ya no se hace seguimiento, ni notificación del número de casos ni seguimiento programado de los pacientes, por lo que, desde Cangas, que fue centro de referencia para el COVID en O Morrazo en la pandemia, no se pueden aportar cifras. Añade que, en urgencias, además, siguiendo también las mismas recomendaciones vigentes, sólo se hace test de COVID a pacientes mayores de 60 años o con patologías previas: “Se le indica a los pacientes que deben ser ellos los que realicen el diagnóstico en sus domicilios con autotest comprados en la farmacia. Y aún siendo positivos, no existe obligatoriedad de notificación”. Por eso que resulta muy complicado conocer la incidencia real de las infecciones en O Morrazo: “Lo único que podemos constatar es que en nuestro centro de salud no está suponiendo una saturación ni de las agendas de consulta ni del PAC, como tampoco hay un gran número de peticiones de bajas laborales”.

La Consellería de Sanidade sigue ofreciendo una página de datos de coronavirus y aunque figura la incidencia en cada concello, los únicos datos reales son los de los ingresos. En el área de Vigo hay en la actualidad 25 ingresos en planta y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. En la de Pontevedra y Salnés hay 21 (16 en Pontevedra y 5 en Vilagarcía) y ninguno en UCI. La mayor incidencia del coronavirus se está dando en la zona norte de Galicia.

La información que Sanidade facilita de los concellos, coloca a Moaña como el municipio con más incidencia en la comarca, en la pinza de entre 10 y 25 por cada 100.000 habitantes en el acumulado de 7 días y de 25-50 a 14 días, con entre 1 y 9 nuevos casos. Cangas está en la horquilla de 10 o menos de 10 casos en el acumulado de 7 días y de menos de 25 en los últimos 14 días, con entre 1 y 9 uevos casos en ambos períodos. Bueu es el único municipio en donde no hay nuevos casos de coronavirus, con menos de 10 en el acumulado a 7 días y menos de 25 en los último 14.

Fuentes del centro de salud de Moaña confirman que aunque no puedan cuantificar los casos de COVID, sí que constatan un repunte en las dos o tres últimas semanas, pero con sintomatología leve, como una gripe suave. En una farmacia consultada en el municipio señalan que sí que han notado más gente con mascarilla que acuden a comprar test de antígenos y que no hay problemas de abastecimiento.

La misma valoración la realizan en el centro de salud de Bueu, en donde también percibieron un repunte, pero con sintomatología leve, con tos, dolor de garganta e infección en las vías respiratorias altas. También constatan infecciones víricas sin identificar, con síntomas de tos, mucosidad y malestar general y algo de fiabre. Lo achacan a estos cambios de calor y frío.

Tres ausencias simultáneas en verano en Cangas

La llegada del verano supone para los centros de salud un nuevo quebradero de cabeza por las ausencias por las vacaciones del personal sanitario y el problema de falta de médicos sustitutos. En Cangas, no habrá refuerzo de costa este verano, que es como se denomina al refuerzo de los municipios del litoral que multiplican la población en la época de estío.

El jefe de servicio del centro de salud de Cangas vuelve a confirmar que para estos meses de vacaciones se prevé un máximo de tres ausencias simultáneas, entre los médicos de la mañana y hasta 2 en el turno de tarde. Salvo imprevistos de bajas, por ejemplo, el personal médico de este centro de salud tratará de cubrir al máximo las ausencias con prolongaciones de jornada de mañana y de tarde, tanto los del propio centro como los del PACde urgencias que se han ofrecido de forma voluntaria.

En el centro de salud de Bueu no creen que vayan a tener refuerzos, salvo en fechas señaladas de festejos de máxima afluencia de gente. Por el momento, en Bueu desconocen que pasará con los MIR de cuarto año que deberían de acabar en septiembre, si realizarán tareas de adjunto durante el verano.

El personal sanitario está a la espera de lo que ocurra en el Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que convocó el Ministerio de Sanidad para el 5 de junio para abordar los planes de verano. La convocatoria se realiza en respuesta a la carta de consejeros autonómicos del PP, entre ellos el titular de Sanidade en Galicia, Antonio Gómez Caamaño, para tratar del déficit de profesionales. Debido a la pandemia del COVID, los especialistas en formación (MIR) empezaron su período de prácticas en septiembre en lugar de junio, por lo que no rematarán hasta septiembre, y este verano habrá una promoción menos de especialistas.

