O mellor xeito de aprender unha nova lingua é a inmersión. Por iso, a OMIX de Tomiño decidíu pór en marcha dous faladoiros, impartidos polo británico Sam Arbon. Os encontros terán lugar os luns e martes a partir do 15 de xaneiro, e serán de balde, co obxectivo de que a mocidade aprenda e mellore as súas competencias neste idioma.

Os usuarios poderán practicar inglés nun formato English Speaking Coffee dirixido a persoas de todas as idades e baseadas en conversas sobre diferentes temáticas, que se organizarán en dous grupos diferentes. O grupo 1 reunirase todos os luns ás 11.00 horas no Mercado de Tomiño dende o 15 de xaneiro ata o vindeiro 19 de febreiro. O grupo 2 reunirase os martes ás 19.00 horas tamén no mercado dende o 16 de xaneiro ata o 20 de febreiro. Os interesados en participar poden inscribirse a través da páxina web do Concello.