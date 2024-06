El rescate de Fandicosta cierra un ciclo inversor en Galicia de firmas pesqueras por 450 millones

El Ejecutivo gallego se embarcó en el proceso de reestructuración de Grupo Fandicosta como accionista de la factoría de Moaña, con un 12,15% del capital social y equivalente a un riesgo de tres millones de euros. También como acreedora, con un saldo superior a otro millón de euros más, por préstamos participativos. “Renunciamos [a la porción de capital] a condición de preservar el empleo, por lo que negociamos la preservación de más del 90% de los puestos de trabajo productivos”, recuerda la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Satisfecha por el devenir de la operación, el trabajo de su equipo –tanto en Xesgalicia como en el Igape– y el engranaje de la Oficina Económica, una de sus apuestas contra la burocratización y para el acompañamiento de empresas. “Estamos muy contentos, y yo muy orgullosa de todos. Hemos conseguido salvar 214 puestos de trabajo con esfuerzo y altura de miras por parte de todos”, abunda a FARO.

Incide Lorenzana en que “no podía caer algo así”, máxime con una factoría de reciente construcción y que había recibido inversiones recientes para prepararse para el futuro de la venta minorista (retail), el de las bandejas en atmósfera modificada. “Ha sido un trabajo conjunto”, y enumera la conselleira el rol de la banca acreedora –el plan de reestructuración conllevó quitas del 50%–; los acreedores minoritarios –la quita en su conjunto rebasó el 77%–, que no formularon impugnaciones al decreto de homologación; o los agentes sociales, que “entendieron que era necesaria la espera para no frustrar la solución”. “Si cada uno hubiese actuado pensando únicamente en lo suyo, y no en un interés superior, no estaríamos contando esto”. CC OO, en un comunicado, ha agradecido también la buena disposición de todas las partes. On Tax & Legal ha ejercido de asesor de la parte compradora; Garrigues y Deloitte, por Fandicosta.

El erario público da por perdido también el crédito subordinado derivado de los préstamos participativos. Pero no dejará de hacer seguimiento a la gestión de Worldwide Fishing Company (Wofco), que desde este lunes es la empresa empleadora y que, remata María Jesús Lorenzana, “tendrá a su disposición” todo el abanico de gestiones que ofrece la Oficina Económica, a efectos de acompañamiento para lo que la multinacional pueda necesitar a futuro.