La infinita campaña de las luces de Navidad en Vigo 2023 ya está en marcha. Once millones y medio de luces led, atracciones en multitud de zonas de la ciudad, adornos gigantes, villancicos por doquier, mercados navideños... la lista es muy larga. Casi inabarcable. Tras el encendido de las luces en el centro el pasado viernes 24 de noviembre, barrios y otras calles hasta llegar a las 450 se irán alumbrando paulatinamente.

¡Qué no cunda el pánico! (ponte a temblar solo si te defines como los de la "G"). Aunque la oferta de ocio navideño es casi infinita, hay dos meses por delante y estás ante una guía completa que te llevará letra a letra por "la ciudad de las luces" para que no te dejes nada atrás.

La Navidad de Vigo ha crecido tanto que se puede crear ya un diccionario completo de la A a la Z con todo lo que hay en la ciudad entre el 24 de noviembre, fecha del encendido oficial de las luces de Vigo, y mediados de enero de 2024. Si no quieres perderte nada, toma nota. Este es el glosario navideño de la ciudad que marca el arranque de la Navidad en todo el planeta (lo garantiza el protagonista de la "C").

Árbol gigante de Navidad

El árbol gigante de luces led es sin lugar a dudas el icono de la Navidad en Vigo. "¡Música y luz!", que exclamaría Caballero. Y es que en sus más de 40 metros de altura hay miles de lucecitas que bailan al ritmo de la música cada hora a partir de las 18.30 h. (espera a la "Z" y sabrás mucho más). Este año, además, incorpora una novedad gigante: una estrella de 19 metros coronará su cima.

¿Quieres una foto espectacular para colgar en tus redes sociales? Esta es una de tus paradas obligatorias. Este año el árbol volverá a situarse en la parte más alta de Porta do Sol para mayor majestuosidad.

Bola, bosque de Navidad y Belén Monumental

En la Navidad en Vigo todo es grande. Gigante. Y la bola de Navidad no podía ser menos. Más de 10 metros de altura y 7 circunferencias con un diámetros de hasta 6 metros cubierta por miles de luces led de todos los colores. ¿Dónde? En la popular Farola de Urzáiz. Por supuesto, es otro de los puntos en los que podrás quemar el flash de tu cámara. Este año incorpora una novedad en forma de lazo gigante es la cúspide.

La "B" trae también en 2023 otro adorno destacado. ¿Intuyes su tamaño? Efectivamente. Pequeño no es. En Policarpo Sanz, entre Colón y Velázquez Moreno, hay un bosque de Navidad que ya se instaló el año pasado que es otra parada obligatoria para sacarse fotos. ¿Sus dimensiones? 6x7 metros en planta y 6,5 de alto. Para perderte y deslumbrarte.

También con la "B", este año ha abrirá el tradicional Belén Monumental en Casa das Artes. Puedes consultar los horarios en este enlace.

Caballero, el alcalde viral

Navidad de Vigo y Abel Caballero van de la mano. El alcalde no solo creó este fenómeno que ha dado la vuelta a España, sino que también lo hizo viral con sus múltiples declaraciones públicas promocionando la ciudad. '¿Qué está pasando en Vigo?', se preguntaron muchos el 13 de septiembre de 2018 tras convertirse Abel Caballero en trending topic con una de sus ruedas de prensa más peculiares. La gran Navidad de Vigo ya estaba en marcha, pero ahí comenzó a ser viral. Luego, muchas ciudades la copiaron.

¿Quieres una foto con Caballero? Cruzarse con el alcalde en la calle es más fácil que encontrar a Wally

¿Quieres una foto con Abel Caballero? Sí, son muchos los que persiguen también este selfi. Pero puede ser más fácil de lo que crees. Caballero se patea la ciudad día sí y día también. Una pista: es un amante confeso de los paseos por Príncipe. ¡Suerte!

Por supuesto, y también con la "C" de concejal, hay que destacar la gestión de Ángel Rivas, edil de Fiestas Especiales como la Navidad.

Y como la Navidad de Vigo es un no parar, la "C" trae otros dos adornos. Uno en el que se forman largas colas para conseguir la mejor foto (sí, también es colosal) se trata del castillo luminoso de Policarpo Sanz (en la imagen sobre estas líneas) que llegó a la ciudad por primera vez en 2021 y que repite este año.

El otro elemento iluminado con la "C" que fue novedad en 2022 y se ha vuelto a instalar en Policarpo Sanz, justo antes de entrar a Porta do Sol: se trata de una carroza de cuento tirada por un unicornio.

Dinoseto y Dinoworld

Uno de los setos más peculiares de España y que fue todo un fenómeno en Vigo (aunque en los últimos años parece que está más próximo a la extinción) también se suma a la Navidad. Ya no está en Porta do Sol, sino en la Alameda (Praza de Compostela). Allí, con o sin bufanda navideña, la parada para sacarse una foto continúa siendo casi obligatoria para todos los turistas que visitan la ciudad.

La "D" trae además este año una novedad también jurásica: en pleno centro de la ciudad, en los jardines de Eugenio González de Haz, habrá este año una gran exposición de dinosaurios: DinoWorld.

Encendido de luces

La Navidad en el planeta comienza cuando Vigo enciende sus luces. Atendiendo a esta máxima de Abel Caballero, este año será el viernes 24 de noviembre de 2023 a las 20.00 horas. Como en ediciones anteriores, miles de personas abarrotaran el centro de la ciudad en esa fecha.

Con la "E" de espectáculo y extremo, abrirá también este año el Circo de Nadal de Vigo. En esta edición promete mucha aadrenalinaentre el 2 de diciembre y el 14 de enero. Las entradas están ya a la venta (puedes consultalo en este enlace).

Factura: ¿Cuánto cuestan las luces de Navidad de Vigo?

¿Gasto o inversión? Para unos, lo primero. Para otros, lo segundo. Para todos (en lo bueno y en lo malo), un fenómeno de masas que está a punto de encenderse y que se alargará durante casi dos meses: la Navidad de Vigo 2023. Y, aunque la factura más abultada es la del alumbrado, hay otros muchos contratos. Traer a Papá Noel o a los Reyes Magos a Vigo, por ejemplo, también tiene un coste.

El recibo para poner en marcha todo lo que rodea a la Navidad de Vigo (iluminación, adornos, cabalgata, megafonía, seguridad...) ha seguido la tendencia alcista del coste de la vida. Hasta el año pasado cada vigués apenas ponía 3 euros por cabeza. Pero ahora hace falta ya un billete de 10 euros. En cualquier caso, el retorno económico —según el alcalde, Abel Caballero— se acerca a los 1.000 millones de euros. El coste de la campaña de este año ronda los 3,3 millones.

Grinch en tierra hostil

Sí, también los hay. Y precisamente Vigo no es la mejor ciudad para los Grinch durante la campaña navideña. Si detestas las luces de Navidad, si no soportas los villancicos, si te ponen de los nervios Papá Noel o los Reyes Magos... huye. Del 24 de noviembre de 2023 y hasta el 14 de enero de 2024 en la ciudad olívica todo es Navidad. Si te defines como un Grinch, Vigo no es para ti entre esas fechas.

Hielo: pista de patinaje

Hielo. Mucho hielo. Vigo vuelve a tener este año pista de patinaje sobre hielo (no repite la de la Praza de Portugal). Abrirá del 2 de diciembre hasta el 28 de enero.

Pero la pista de hielo no es la única atracción de la Navidad de Vigo. Hay muchas más. Puedes consultar todas en la "P" o ir directamente a ellas desde este enlace.

Ilusión: Papá Noel y los Reyes Magos

Papá Noel -¡cómo no!- viene a pasar las vacaciones de Navidad a Vigo. Como en ediciones anteriores, el Concello le ha habilitado una casa en la calle Policarpo Sanz, muy cerca del árbol gigante de luces led. Allí recibirá a los más pequeños de la casa. Este año, como novedad, tanto Santa Claus como el Cartero Rea recorrerán la ciudad en un coche con motivos navideños.

La cita con los adultos será el sábado 23 de diciembre: ¡Vuelve la Papanoelada Motera!

Pero también los Reyes Magos estarán en la Navidad de Vigo. En este caso será con motivo de la Cabalgata, que este año volverá a ser estática y en movimiento. Se dedicará a al mar y la fantasía.

Juegos por todas partes

Juegos y más juegos. La Navidad en Vigo es ya mucho más que luces. Los más pequeños de la casa (y también los adultos) tendrán multitud de atracciones este año: además de la tradicional noria gigante, habrá juegos en todo el entorno de Areal y en otras zonas como Porta do Sol, Samil... Este año, como novedad, se prevé también un parque de atracciones y un mercado de Navidad en Bouzas.

Karts (y coches de choque)

Es una de las atracciones fijas de las luces de la Navidad en Vigo. Como en años anteriores, también una pista de karts en uno de los aparcamientos de la playa de Samil, junto a la pista de patinaje sobre hielo.

En el apartado de atracciones y coches, también este año habrá un pista "Karting" de coches de choque en la explanada frente al Real Club Náutico.

Luces

Luces, luces y más luces. El alumbrado de la Navidad en Vigo 2023 brillará este año más que nunca. La inmensidad del alumbrado puede resumirse en las siguientes cifras:

11,5 millones de luces led.

de luces led. Más de 450 calles iluminadas.

Ocho adornos gigantes: árbol de navidad de Porta do Sol, caja de regalo de Gran Vía, bola de la farola de Urzáiz, castillo luminoso y bosque de navidad en Policarpo Sanz y muñeco de nieve, estrella fugaz y ángeles, en García Barbón.

árbol de navidad de Porta do Sol, caja de regalo de Gran Vía, bola de la farola de Urzáiz, castillo luminoso y bosque de navidad en Policarpo Sanz y muñeco de nieve, estrella fugaz y ángeles, en García Barbón. Casi dos meses encendidas.

Muñeco de nieve

El muñeco de nieve gigante (13 metros de altura) es otro de los iconos de la Navidad en Vigo. Aunque en varias campañas navideñas ocupó distintos lugares de la ciudad, en 2023 repetirá en el enclave del año pasado: García Barbón con el cruce de República Argentina. Es uno de los adornos que más gusta a los 'peques'.

Noria Gigante

Con sus más de 50 metros de altura es, sin lugar a dudas, la atracción reina de las luces de la Navidad de Vigo. Se ubica en la intersección de los cruces de las calles Colón, Praza de Compostela, Areal y Concepción Areal. Subirse a ella y contemplar toda la ciudad desde lo más alto tiene un coste de 5 euros. Como novedad, este año las colas se realizarán hacia los jardines de Eijo Garay y no hacia Colón.

¿Ñoña?

¿Sosa? ¿Sin gracia? ¿Sin viveza? ¿Con poca sustancia? La "Ñavidad" de Vigo puede ser muchas cosas, pero si hay algo que no le falta es sal. Sustancia tiene. Y mucha. Aunque probablemente los de la "G" no opinen lo mismo. Si llegas a la "Q" podrás ver un mapa completo de todo lo que ofrece la Navidad en Vigo... verás que muy ñoña no es.

¿Oscuridad? ¡Ojo con el horario!

El sol sale ahora en Vigo pasadas las ocho de la mañana e ilumina la ciudad hasta poco después de las seis de la tarde. Fiel a su cita, desaparece cada día por el Atlántico a esa hora. Pero en Vigo no 'anochecerá'. Oscuridad, poca. De hecho, podría decirse que seguirá siendo de 'día' hasta el día siguiente. Y así durante dos meses ¿Qué extraño fenómeno ocurre?

Cuando el sol se marcha, se enciende 11,5 millones de luces led, lo que hace parecer que, al menos en el centro de la ciudad sigue siendo de día. ¿Qué horario tienen las luces? Por regla general, se encenderán a las 18:00 y se apagarán:

A partir del 25 de noviembre, las luces de la Navidad en Vigo 2023 se encenderán a las 18.00 horas. El horario de apagado variará:

- De domingo a miércoles: a las 00.30 horas.

- De jueves a sábado: vísperas de festivos y festivos: a las 02.00 horas.

- Los días grandes de Navidad (23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre; y 1, 5 y 6 de enero) las luces seguirán encendidas hasta el amanecer.

Praza de Compostela: "Cíes Market"

Praza de Compostela es otro de las paradas obligatorias. Allí abre un año más el "Cíes Market". Se trata de un gran mercado de Navidad con decenas de puestos de gastronomía y artesanía.

Pero no solo Praza de Compostela tendrá un mercado navideño. En la calle peatonal de O Calvario también abrirá otro mercado con más de 20 puestos (más información en este enlace). A estos dos mercadillos habrá que sumar el nuevo de Bouzas que está previsto que abra el 6 de diciembre.

¿Qué ver y hacer en Vigo en Navidad?

¿Has llegado hasta la "Q" y todavía te estás haciendo esta pregunta? Te lo vamos a poner más fácil entonces: sobre estas líneas tienes un mapa completo con todos lo que puedes hacer en Vigo desde el 24 de noviembre de 2023 hasta mediados de enero de 2024. Y si viajas con niños, toma nota de esta guía de espectáculos infantiles en Navidad.

Regalo gigante

La caja de regalo Gigante es otro de los adornos clásicos de las luces de Navidad en Vigo. Enclavado en pleno centro de la ciudad (en el cruce entre las calles Gran Vía y Urzáiz), presume de unas medidas colosales: 17 metros de alto, 10 de ancho y 9 de fondo. Por su puesto, todo en ella son luces led a todo color.

San Silvestre

La carrera San Silvestre de Vigo ha ido creciendo año a año (en 2022 tuvo que aplazarse por el mal tiempo y se celebró en Carnaval). En 2023, si el tiempo respeta su celebración, volverá a llenar las calles de Vigo de color y muhcas risas el 31 de diciembre. Puedes consultar toda la información de la carrereta de este año en este enlace.

Trenes turísticos

Dos trenes turísticos a falta de uno. La Navidad en Vigo de 2023 se podrá recorrer probablemente otra vez a bordo de dos ferrocarriles. El año pasado uno de ellos pasaba por la zona centro y otro por As Travesas. Si quieres saber más de sus recorridos puedes consultarlos a través de este enlace.

Uvas de Fin de Año

La gran fiesta en la calle de Fin de Año en Vigo regresará probablemente esta Navidad tras varios años cancelada por el coronavirus, el último, por el mal tiempo. La última edición que se pudo celebrar fue la de 2019-2020. De hecho, fue el 20 aniversario de este evento festivo en el que se llegan a reunir hasta 9.000 personas en la Praza de América bailando con la música a cargo de orquestas o una discoteca móvil.

Villancicos

El Ayuntamiento de Vigo quiso hace dos años mejorar también el apartado de Villancicos. Más de 400 altavoces reproducen desde entonces canciones navideñas en unas 40 calles de la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, ya garantizó en 2021 que la intención "no es torturar" a los vigueses y que sonarán en sonido bajo y pocas horas. Puedes consultar el mapa y los horarios en el siguiente enlace (este año, como novedad, el Concello anunció que no habráa hilo musical en la zona de Praza de Compostela):

Web

Además de la sección VISADO de la página web de FARO DE VIGO en la que podrás encontrar todo lo que necesitas saber de la Navidad de Vigo, el Concello de Vigo, también ha habilitado una guía en su dominio oficial (puedes consultarla en este enlace).

Ximénez Iluminación

Las luces de Navidad en Vigo tienen nombre propio: Ximénez Iluminación. La empresa andaluza líder en iluminación decorativa y que ha engalanado ciudades como Nueva York es desde hace años a encargada de 'vestir' a Vigo de Navidad. Con más de 75 años de experiencia, este año ha vuelto a hacerse con el contrato de iluminación por un periodo de otros cuatro años.

Yincana de tráfico

Desde el 24 de noviembre de 2023 hasta mediados de enero de 2024 moverse en coche por el centro de Vigo es algo apto solo para intrépidos (en este enlace tienes una guía para 'sobrevivir' al día de mayor colapso de tráfico del año). Hacerlo uno de los días grandes, como el del encendido o los fines de semana, se convierte en una misión casi imposible. ¿Lo mejor? Dejar el coche lejos del centro o ir andando. Puedes consultar el plan de tráfico completo en el mapa bajo estas líneas:

Zimmer

La "Z" cierra el círculo de este diccionario de la Navidad en Vigo regresando al principio: a la "A" de árbol gigante. Y lo hace con una "Z" de renombre: Zimmer (Hans Florian Zimmer). El compositor alemán tiene mucho protagonismo en la ciudad olívica. Todos los días en ediciones anteriores sonaba en el árbol gigante de leds por todo lo alto una de sus bandas sonoras: "Piratas del Caribe". Pero no es las única. También lo haci el "Happy Christmas" de John Lennon; la banda sonora de "El último Mohicano" y "All I want for Christmas is you", de Mariah Carey. El año pasado se sumaron nuevos temas. ¿Habrá novedades este año? El viernes 24 de noviembre se sabrá. En 2022 los pases fueron:

1º pase 18:30 y 20:30:

Happy Christmas. John Lennon.

English man in New York. Sting

El último mohicano. Trevor Jones & Randy Edelman.

2º pase 19:30 y 21:30: