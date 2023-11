Llegó el “Día D” para la deslumbrante, colorida y viral Navidad de Vigo. Después de un trabajo contrarreloj durante las últimas dos semanas, el Concello tiene ya (casi) todo preparado para el acto multitudinario a las 20 horas a los pies del árbol gigante de luces led de Porta do Sol que encenderá estas fiestas en la ciudad. Una vez más el alcalde, Abel Caballero, será el encargado del discurso inaugural y de presionar el botón que activará los millones de luces; aunque todavía no serán los más de 11 anunciados para este año. Solamente las calles más céntricas de la ciudad, incluyendo la gran almendra que abarca Policarpo Sanz, Praza de Compostela y Príncipe contarán con todos los sets y elementos decorativos. Para el acto inaugural hay acreditados 90 profesionales de unos 30 medios y se estrenará un sistema de Inteligencia Artificial que ofrecerá traducción simultánea a portugués, inglés y francés.

Además, el encendido de las luces de Navidad de Vigo coincidirá con el Black Friday, con lo que las calles de la ciudad estarán probablemente más saturadas que nunca. Por ello, el Concello ha elaborado un amplio plan de tráfico, restricciones, medidas de seguridad y transporte público. A su favor jugará una doble buena noticia: el túnel de Lepanto que conecta el casco urbano con la Autopista del Atlántico reabrió la pasada medianoche y la huelga de Renfe que iba a afectar a 16 trenes y 4.000 plazas con origen y destino a Guixar y Urzáiz.

La previsión meteorológica es favorable y, aunque hará frío, no se prevén precipitaciones en ningún momento de toda la jornada. Sol por la tarde y luces (muchas luces) a partir de las 20.00 horas. El aforo en el corazón del encendido, Porta do Sol, estará limitado a 8.000 personas. Habrá control de acceso y no se podrá acceder una vez que el recinto se llene. Las personas que no consigan entrar en Porta do Sol sí podrán seguir en directo el encendido a través de una pantalla gigante que se instalará en Policarpo Sanz a la altura de la boca del túnel que se está construyendo o a través de la web de FARO DE VIGO.

Hoy viernes 24 se ha programado un corte de la tráfico conjunto a las 17.00 horas desde las calles Cánovas del Castillo, Areal, Policarpo Sanz, García Barbón, República Argentina, Colón y Urzáiz hasta Gran Vía y las calles adyacentes con hora estimada de finalización a las 23:00 horas. Al mismo tiempo, se habilitarán desvíos y áreas de “circulación lenta” en los días siguientes en las que el acceso estará restringido a residentes, servicios, transporte público y garajes.

El tradicional mercado de Navidad en la Plaza de Compostela también llegará “por los pelos” tras los retrasos en su montaje. Este año tendrá también novedades en forma de bajas y recortes. Una de ellas, el escenario de conciertos que se instaló el año pasado, que no repetirá en 2023. A mayores, se permitirá la instalación de menos casetas (este año habrá 90) para facilitar la movilidad. Al igual que en anteriores ediciones, en la zona peatonal de O Calvario habrá un mercado de Navidad con 22 casetas de venta de productos navideños y de artesanía. También dos atracciones infantiles y se programarán espectáculos de calle.

Cada día las luces de la Navidad de Vigo se encenderán a las 18.30 horas. El apagado variará: de domingo a miércoles, a las 00.30 horas; de jueves a sábado y vísperas de festivos y festivos, a las 02.00 h.

Los días grandes de Navidad (23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre; y 1, 5 y 6 de enero) las luces seguirán encendidas hasta el amanecer.

Encendidos progresivos

“¿Por qué no hay luces de Navidad en mi barrio en Vigo?” es una de las frases que más se repiten en las calles de Vigo en los últimos días. No obstante, la respuesta dista de teorías conspiranoicas sobre información interesadamente oculta por los entes públicos. Lo cierto es que, debido a la dificultad para la tramitación del contrato que este año ha sufrido el Gobierno local, el inicio del montaje de la iluminación y demás decoración se retrasó y han tenido que llevar a cabo un acelerado, y atropellado, plan para vestir la ciudad en tiempo récord. Por ello, han priorizado las zonas con mayor atracción turística para los visitantes que se presentarán en Vigo durante los próximos días.

“Va a haber luces en 450 calles pero las estamos montando, iremos haciendo encendidos progresivos así que todo el mundo esté tranquilo” informó el alcalde.