La deslumbrante, colorida y viral Navidad de Vigo ha comenzado a brillar 10 minutos después de las 20:00. En un acto multitudinario a los pies del árbol gigante de luces led de Porta do Sol, este año está coronado por una enorme estrella de Belén, el alcalde, Abel Caballero, hizo su típica cuenta atrás, culimada por el clásico navideño de Mariah Carey. Confeti y 'nieve' pusieron el colofón.

"Localizamos la estrella de Belén, que lleva 2.000 años dando vueltas por el espacio, y la trajimos", ha relatado Caballero sobre la gran novedad en la decoración de este año. "Va a resplandecer hasta en Nueva York".

Ambiente

No habrá tanta gente como luces led pero el ambiente que se respiraba a escasos minutos del encendido navideño deslumbraba. Y es que en el mismo momento en el que se abrieron los accesos, cientos de personas fueron hacerse hueco lo más cerca del árbol para disfrutar del, en sus propias palabras, “mejor encendido del mundo”.

Y no solo los vigueses, ya que entre los asistentes había personas llegadas a propósito desde Madrid o incluso varios ciudades de Portugal. “Nos quedamos todo el fin de semana para poder ver hoy el encendido y mañana todas las luces. Llevábamos tiempo hablándolo y nos decidimos” ,cuenta un grupo de amigos llegados del país vecino.

El protocolo se ha cumplido sin incidencias a pesar de que son decenas las que por precaución y cumplimiento del aforo no han podido acceder al interior de Porta do Sol. “Nosotros no esperamos más de 15 minutos, pero estamos ya en primera fila. Es el tercer año que venimos y no nos lo podíamos perder. Para mí es esta es la Navidad soñada ” , cuenta un grupo de jóvenes vigueses.

Ojo: hay aforo limitado

El aforo en el corazón del encendido, Porta do Sol, estuvo limitado a 8.000 personas. Hubo control de acceso y no se pudo acceder una vez que el recinto se llene.

A esta zona de mayor afluencia se recomienda no acceder con carros de bebé, bicicletas, VMP o mascotas. A mayores, habrá espacios (limitados) para personas con movilidad reducida y un acompañante en el contorno del árbol gigante de Navidad con acceso exclusivo por Doctor Cadaval.

Importante: los residentes en el epicentro del encendido de las luces de Navidad de Vigo solo podrán acceder a sus garajes hasta las 18.00 horas. Se estima que la circulación estará cerrada hasta al menos las 23.00 h.

¿Habrá pantallas para seguir el encendido?

Las personas que no consigan entrar en Porta do Sol sí podrán seguir en directo el encendido a través de una pantalla gigante que se instalará en Policarpo Sanz a la altura de la boca del túnel que se está construyendo.

El mensaje que ha lanzado el Concello es claro: evitar el vehículo particular y llegar andando o en transporte público. Al igual que en años anteriores, a partir de las 17.00 horas se cerrarán al mismo tiempo multitud de calles del centro de la ciudad: Cánovas del Castillo, Policarpo Sanz, Areal, García Barbón, República Argentina, Colón y Urzáiz hasta Gran Vía y todas las calles adyacentes. Circular por el casco urbano será bastante complicado a esa hora.

En cualquier caso, si eres residente o quieres arriesgarte a llevar tu coche al centro de Vigo, en este enlace oficial puedes consultar todos los desvíos, horarios de aparcamientos, calles cortadas y demás restricciones. A mayores, en el mapa sobre estas líneas puedes ver las restricciones y el perímetro dentro del que el Concello aconseja no entrar con vehículo privado el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo.

Accesos a Vigo

Las personas de fuera de Vigo que quieran asisitir al enencendido de las luces deberán tener en cuenta también que entrar en el centro de la ciudad será complicado. Las recomendaciones de la Concejalía de Tráfico son las siguientes:

Conductores que lleguen a Vigo por la AP-9: se recomienda tomar la salida de Isaac Peral o Buenos Aires .

se recomienda tomar la salida de . Conductores que lleguen por Avenida de Madrid: se recomienda ir desde Plaza de España por Gran Vía hacia Plaza de América y calle Coruña para llegar a la zona de Beiramar.

se recomienda ir desde Plaza de España por Gran Vía hacia Plaza de América y calle Coruña para llegar a la zona de Beiramar. Conductores desde Plaza de España hacia García Barbón: El Concello recomienda desviarse hacia Pizarro.

Para los que quieran llegar a la ciudad en tren, deberán saber que finalmente se ha desconvocado la huelga en Renfe prevista para hoy y que que afectaba a multitud de trenes con destino u origen Vigo.

Prohibiciones

Según informa el Concello, en todas las calles del recinto acotado para el acto del encendido de la Navidad de Vigo 2022 queda prohibido:

La venta ambulante.

El estacionamiento de motos.

El montaje de terrazas en las calles: Policarpo Sanz, Colón, Porta do Sol, Praza da Princesa, García Barbón (entre Colón y República Argentina); Príncipe, Velázquez Moreno, Reconquista y Urzáiz (entre Colón y República Argentina) desde las 18.00 horas.

Calles cortadas a partir de las 17.00 horas

Doctor Cadaval desde la calle López de Neira.

desde la calle López de Neira. Reconquista , entre Marqués de Valladares y Policarpo Sanz.

, entre Marqués de Valladares y Policarpo Sanz. García Barbón , entre Colón y República Argentina.

, entre Colón y República Argentina. Colón .

. Urzáiz , entre Colón y Lepanto (excepto bus urbano descendente).

, entre Colón y Lepanto (excepto bus urbano descendente). Gran Vía ascendente desde Urzáiz hasta María Berdiales (excepto bus urbano ascendente).

ascendente desde Urzáiz hasta María Berdiales (excepto bus urbano ascendente). Urzáiz descendente entre Vázquez Varela y Lepanto (excepto bus urbano descendente).

descendente entre Vázquez Varela y Lepanto (excepto bus urbano descendente). Acceso dese Cánovas del Castillo hacia el centro.

hacia el centro. Areal, entre Pontevedra y República Argentina.

¿Qué ver en la Navidad de Vigo?

En cuanto el alcalde pulse el botón del encendido de las luces de Navidad de Vigo se pondrá en marcha una extensa programación de actividades navideñas en la ciudad. A continuación puedes consultar una guía completa de la Navidad de Vigo, todas las atracciones que habrá este año, los días clave o los espectáculos infantiles que se han programado:

Horario luces Navidad de Vigo

A partir del 25 de noviembre, las luces de la Navidad en Vigo 2023 se encenderán a las 18.30 horas. El horario de apagado variará:

- De domingo a miércoles: a las 00.30 horas.

- De jueves a sábado: vísperas de festivos y festivos: a las 02.00 horas.

- Los días grandes de Navidad (23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre; y 1, 5 y 6 de enero) las luces seguirán encendidas hasta el amanecer.