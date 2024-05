Piernas para qué os quiero...

Como escapadas del mercadillo ambulante de Cangas por falta de espacio o porque ya no cumplen su cometido, estas piernas de maniquí parecen buscar nuevos destinos a orillas de la carretera.

Iago Aspas "ficha" por el Frigo

Aunque O Gatañal no es su lugar de trabajo, ni el balonmano el deporte que le da de comer, ni Cangas su municipio de residencia –no se cansa de repetir que es de Moaña–, Iago Aspas se está convirtiendo casi en un fijo en los partidos del Frigoríficos do Morrazo. En vísperas de enfrentarse al Valencia con el Celta en Balaídos, ayer animaba en las gradas para contribuir al fervedoiro y asegurar la permanencia. Se logró el triunfo frente al Valladolid, aunque habrá que promocionar.

Maratón de acontecimientos

En fines de semana como este, con fin de curso escolar, de temporada deportiva y en pleno ajetreo electoral, no hay cabeza ni cuerpo que aguante tanto tute. ¡Un poco de aire que no respiro, please!

