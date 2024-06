El Concello descarta fecales y lo atribuye a tierra por la tromba de agua

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, tranquiliza al patrón mayor de Cangas, Javier Costa, sobre lo ocurrido el pasado viernes en la dársena de O Con, en el sentido de que no se trató de ningún vertido de fecales, como denunció el responsable del pósito cangués, que lo calificó de “brutal” para llamar la atención sobre la necesidad de que las autoridades tomen conciencia para que se eliminen los vertidos al litoral que están acabando con los recursos pesqueros.

La regidora asegura que la tormenta del viernes pasado provocó una tromba de agua muy importante y las aguas pluviales bajaron teñidas de tierra y evacuaron en la dársena de O Con, que quedó teñida de marrón. Pero se comprobaron los bombeos del saneamiento y no estaban colapsados, por lo que no hubo ningún tipo de alivio de la red al mar. Insiste en que no se trató de ningún vertido, sino que eran las aguas pluviales teñidas de color de barro: “El viernes yo estuve fuera de Moaña y de hecho cuando llegué tenía el coche todo lleno de pingones marrones y el exterior de color arcilloso”. Añade que ante la alerta que despertó este teñido de las aguas de la dársena se desplazó hasta la zona el teniente de alcaldesa, Dani Costas, como responsable de Servicios; y operarios de Aqualia para controlar los bombeos, como también la Policía Local “y de lo que tenemos constancia es que efectivamente podía aparecer agua sucia, pero no, eran las pluviales teñidas”. Le extraña que el patrón mayor insista en denunciar que fue un vertido porque así se le explicó a él.

Eliminación de punto negro

En relación con la problemática de los vertidos, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático confirmó este pasado día 7 de junio que había procedido a eliminar un punto de aguas residuales de carácter municipal localizado en la avenida Concepción Arenal, que es la calle del frente marítimo de Moaña, a continuación de O Con. La eliminación se realizó a través de Augas de Galicia y fue a raíz de una denuncia recibida en la central de emergencias del 112. Personal del Programa de control de vertidos se desplazó hasta la zona para comprobar cuál era la situación y detectó la existencia de un caudal de aguas residuales en el muro de contención del paseo marítimo que estaba afectando a la ría de Vigo. Durante la inspección los técnicos del organismo autonómico comprobaron que el vertido se correspondía con una filtración procedente de la infraestructura del saneamiento municipal, por lo que procedieron a ponerlo en conocimiento del gobierno local para que adoptara las medidas necesarias y corregir la situación, como así realizó y pudo constatar Augas de Galicia en una visita posterior a la zona.

