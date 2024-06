Respiro para las mujeres de Adicam en Panxón.

Un total de 58 mujeres de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama de Cangas (Adicam), de O Morrazo, Vigo y Pontevedra, disfrutaron de un fin de semana en la Residencia de Tiempo Libre de Panxón dentro de su programa “Conciencia en femenino”.

Hay que aparentar, que diría Julio César o un psicólogo/a

Pues diálogo hay en el gobierno de Cangas, pero también sus miembros entran en confrontamiento alguna vez, que no todo son días de rosas. Hay quebranto y hasta hay pendencia por la competencia en los asuntos. Es algo que no deja de ser normal en un gobierno de coalición, en un tripartito, que trata de aunar tres ideologías diferentes. Pero estas diferencias también las vivimos en un gobierno monocolor. Hubo excisiones que son buena prueba de ello. Pero el tripartito de Cangas debe ser como la mujer del César, también debe aparentar unión.Un psicólogo dice lo mismo.

Emergencias versus Protección Civil

Hay cierta confusión entre el Grupo Municipal de Emergencias y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas. Se tienda a creer, incluso por los que llevan años en el Concello, que ambas cosas son iguales, y no. El Grupo Municipal de Emergencias lo conforman trabajadores del Concello, algunos de los que ganaron un contencioso al Concello y se quedaron. Por su parte, la Asociación de Protección Civil, como su nombre indica, es una agrupación de voluntarios, que recoge subvenciones de estamentos públicos, que no depende para nada del Concello. En Cangas, gente del Grupo de Emergencia está en Protección Civil, pero no es lo mismo.

