Renfe descarta recuperar a corto plazo los 72 regionales en Vigo suprimidos por el COVID

La primavera de 2024 no traerá consigo ni los prometidos trenes Avril ni los que la pandemia obligó a eliminar ya hace cuatro años. A pesar de que el uso del ferrocarril se ha disparado en Galicia a niveles de récord con la implantación de los abonos gratuitos de Media Distancia, Renfe no tiene previsto recuperar las 72 frecuencias semanales con origen y destino Vigo suprimidas con motivo del COVID-19. Así lo aseguró durante la última reunión con el Comité de Empresa el pasado 31 de enero, en la que apuntó a diferentes casuísticas para no reponer estas frecuencias con destino Pontevedra, Valença y Ponferrada incluidas en las Obligaciones de Servicio Público (OSP) que el Ministerio de Transportes financia.

“No tiene sentido estar fomentando el uso del transporte ferroviario y por otra lado suprimir frecuencias” aseguraba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado mes de septiembre al cifrar en un 12% la reducción de la oferta de la operadora en Galicia en comparación a 2019. En las siguientes semanas la Delegación del Gobierno se reunió con las plataformas de viajeros, incorporando una nueva frecuencia entre Vigo y Santiago los días laborables por la tarde y anunciando que todos estos problemas se resolverían con la llegada de los ansiados Avril en el primer trimestre de 2024. A punto de vencer el plazo, ni los convoyes fabricados por Talgo ni los que ya formaban parte del parque móvil de Renfe circulan por las vías autonómicas.

En la respuesta por escrito a la petición de los trabajadores, Renfe destaca que todos los trenes del Eje Atlántico están recuperados al 100% desde el pasado año. Además, la incorporación del Regional 12484 a Santiago con salida a las 17:05 de Guixar –que no para en Redondela Picota, Arcade y Catoira– “cambió” a las seis lanzaderas que unían la estación viguesa con Pontevedra con salidas a las 7:25, 12:15 y 17:30 horas y regresos 8:05, 13:50 y 18:40 horas. Estos servicios de media hora de viaje operados con trenes de la serie 594 eran lo más parecido a un Cercanías en el área metropolitana, pero fueron sustituidos por el citado servicio para dar un mayor servicio.

Esta ausencia de conexiones ferroviarias en el área metropolitana se repite también hacia el sur. Las dos frecuencias por sentido que cada día unían Guixar con Valença do Minho –salida a las 9:20 y 18:12 y vuelta a las 11:05 y 20:44 horas– siguen en la misma situación que en 2020 cuando se cerró la frontera. El viaje de apenas 50 minutos tenía paradas en Redondela, Porriño o Tui –estación que sigue sin trenes– y permitía enlazar con los Intercidades que llegan a Lisboa en 5 horas desde la villa fronteriza. En este caso se debe a la espera de la autorización pertinente de Comboios de Portugal para circular por el puente internacional una vez que caducó la homologación. A su vez, el escaso número de usuarios hasta 2019 y la falta de material rodante (diésel o eléctrico) apto para el servicio hacen que no corra prisa.

Calendario difícil en el Miño

Más complicado se antoja el escenario para la que durante 140 años fue la puerta a Vigo desde el resto de España. La decimonónica línea del Miño ha sido la más afectada por los efectos de la pandemia, ya que no se han recuperado dos regionales diarios con Ponferrada, ni el Intercity a Bilbao e Irún ni los Trenhotel a Madrid y Barcelona. A su vez, los Alvia con destino Chamartín fueron trasladados a Urzáiz.

Este servicio por sentido efectuado con la serie 449 –con 263 plazas– salía de Vigo a las 7:05 horas y llegaba a la capital del Bierzo antes del mediodía; siendo el retorno a las 18:36 para llegar a las 23 a Vigo. En este caso, Renfe señala al corte de la vía entre Ourense y Monforte de Lemos vigente desde noviembre de 2022 como principal motivo de la no recuperación, ya que todos los servicios están teniendo que transbordar al autobús en este tramo. Sin embargo, una vez se complete la modernización en este tramo, las obras de adaptación al Corredor Atlántico continuarán por esta línea hacia Ribadavia, Tui y Porriño con nuevos cortes de la misma.

Es por ello que su horizonte de “normalidad” no llegaría casi hasta finales de esta década; cumpliendo así 10 años de inactividad.

Los Avril ultiman su fase de pruebas El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, fiaron a la llegada de los Avril la mejora del tren convencional interior de Galicia. Los retrasos por parte de Talgo en la entrega de los mismos han impedido cumplir la doble promesa lanzada el 5 de enero, desatando la enésima decepción entre los gallegos. Sin embargo, las pruebas de homologación de la serie 106 de Renfe se han acelerado en las últimas semanas después de confirmarse el último retraso. Es por ello que fuentes ferroviarias confían en que puedan estar en servicio incluso antes del verano.

Las frecuencias por recuperar Seis trenes al día a Pontevedra Los “cercanías” en horas punta entre Guixar y Pontevedra permitían descongestionar el Eje Atlántico en este itinerario intermedio. Cuatro enlaces con Valença El servicio “corto” del Tren Celta daba cobertura a Porriño y Tui; así como ofrecía la conexión con los Intercidades lusos a Lisboa y Oporto. El eje del Miño a Ponferrada La vía convencional hacia Ourense ha perdido el grueso de sus tráficos desde 2020, quedando por reponer dos trenes entre Guixar y Ponferrada.

Suscríbete para seguir leyendo