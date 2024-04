Veinte años les duró el amor a Bertín y Fabiola. En 2021 su separación rompió el panorama mediático, aunque lo que le estaba por llegar al cantante no tenía punto de comparación. Ahora, ha decidido romper su silencio con respecto al huracán que envuelve a su expareja.

Hace unas semanas nacía el séptimo hijo de Osborne, del que reveló no querer responsabilizarse más allá de lo necesario si así lo revela un test de paternidad. El programa de Telecinco 'Vamos a Ver' ha recopilado la opinión de Fabiola en torno a este tema. Recordemos que Gabriela Guillén se niega a realizarle un test a su hijo para determinar si Bertín es su verdadero padre, pero el artista insiste. Fabiola tiene su propia opinión: "Sólo con que una de las partes piense que es importante hacerla, hay que respetarlo".

Sin embargo, no se quiere meter mucho más en el asunto: "Yo no soy quién para juzgar a nadie, cada uno sabe lo que quiere, puede o debe. Yo no entro ahí". Ella, que tiene un hijo en común con el artista, confiesa lo que opina él sobre todas las noticias que han salido estos meses acerca de su padre: "Él no ve a un hombre o señor, ¡es que es su padre! Si tiene que hablar de él como padre, pues no tiene queja".

Gabriela se sincera

Por su parte, Gabriela Guillén es clara acerca de las dudas que se plantean sobre quién es el verdadero padre de su hijo: "Yo sé quién es el padre de mi hijo, que se dude de mí es una ofensa bastante grande". Quedan pocas horas para que salga a la luz la entrevista que Guillén, que ha sido mamá hace solo unas semanas y tuvo un parto de elevado riesgo, ha concedido a '¡De viernes!'.

Y es que a Bertín en ningún momento le hizo gracia recibir la noticia de que iba a ser papá por séptima vez. Esto lo sabemos por el pequeño adelanto que Telecinco ha concedido de cara a esta noche: “Me dijo como una palabrota. ‘No me jodas’, o algo así. De hecho pegó a la ventana, se puso como muy violento. Me dice que si quiero tener a mi hijo, pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir. [Dijo] ‘Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue”.

La fisioterapeuta responderá a todas las preguntas que sobrevuelan los platós de televisión y las portadas de revista desde que se hiciera oficial el distanciamiento entre ambos progenitores hasta la relación actual que mantienen -si es que existe-. El pequeño dio la sorpresa el último día del año, aunque la noticia le habría llegado a su padre un día después, tal y como ha confesado en la revista '¡Hola!'.