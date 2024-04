La muerte de un hombre en una colisión en el corredor reabre la petición del desdoblamiento

El tramo de carretera que sigue como corredor de O Morrazo (CG-4.1,) en Cangas, se cobró a última hora del domingo la vida de un vecino del municipio, de 90 años, M.P.V. en una colisión frontal de dos coches en el entorno del túnel de Coiro, un día después de que se registrara otra colisión frontolateral muy grave en la zona, que se saldó con dos personas heridas que tuvieron que ser excarceladas.

En el accidente del domingo, que se produjo a las 23:00 horas, resultaron también heridas graves otras tres personas -dos de ellas circulaban en el Honda Civic en donde viajaba el fallecido en el asiento trasero- y el conductor y único ocupante del otro vehículo, un Peugeot 308. Las personas heridas son F.B.G. de 47 años y S.M.P., de 28, evacuados al hospital Álvaro Cunqueiro y la mujer A.M.S., de 29 años, trasladada a Ribera Povisa. La colisión se produjo por la invasión del carril contrario por parte de uno de los coches cuyas causas investiga la Guardia Civil, que se desplazó al lugar junto a Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

La coincidencia de ambos accientes y su gravedad ha puesto en el punto de mira de nuevo la seguridad de esta carretera, con aspecto de autopista pero con un solo carril en cada sentido y la demanda que sigue latente de que la Xunta convierta en autovía de dos carriles en cada sentido, lo que resta de corredor, - 4 kilómetros hasta el Alto de A Portela y casi 7 hasta Aldán-, desdoblando como hizo con los 11 primeros kilómetros entre Domaio y Cangas. La Consellería de Infraestructuras había excluido este último tramo del proyecto definitivo de la Autovía do Morrazo (AG-46) en 2015 para priorizar aquellos de más tráfico, en Domaio y Meira, ya que a partir de la salida de Cangas (conexión con la VG-4.5), el tráfico de reducía .

Túnel de Coiro en la carretera que sigue comno corredor (CG-4.1) a su paso por Cangas. / Gonzalo Núñez

Hay que recordar que en 2010, el Corredor do Morrazo se había cobrado la vida de 8 personas en sólo cuatro meses, en accidentes, en su mayoría por colisiones frontales. Desde la apertura de la Autovía, con las dos primeras fases en 2018 y al completo hasta Cangas en junio de 2019, esos accidentes no se volvieron a repetir, sí las salidas de vía con vuelcos, sobre todo en el tramo final de Domaio, pero no las colisiones frontales. También es cierto que desde hacía tiempo no se habían registrado tampoco colisiones en el tramo que sigue como corredor, al menos de esta gravedad.

"La medida del desdoblamiento fue efectiva" Conselleríad e Infraestructuras

La consellería, de la que ahora es titular María Martínez Allegue, en sutitución de Ethel Vázquez, que fue quien sacó adelante la demandada autovía tras quedar desierto el primer concurso para hacerla mediante concesión de obra pública (iniciativa privada o peaje en la sombra) , reconoce que la medida del desdoblamiento fue efectiva y que la conversión de este tramo que resta en autovía “está en la planificación de la Xunta”. Admite que se trata de un tramo “complejo”, al contar con un túnel y un viaducto, en A Portela, además del propio enlace VG-4.5 que también es otro viaducto. Respecto a los accidentes señala q ue por supuesto “se están realizando las comprobaciones pertinentes”.

Padre de un policía y condolencias desde el departamento

M.P.V. , viudo y padre de cuatro hijos,será enterrado hoy en el cementerio de Darbo, tras la conducción del cadáver desde el tanatorio de Cangas, a las 18:00 horas,a la iglesia parroquial Santa María de Darbo en donde se celebra el funeral. El fallecido es padre de un policía de Cangas, de un bombero y hermano de otro policía fallecido, por lo que desde el departamento trasladan sus más sinceras condolecnias y acompañan a la familia en estos duros momentos