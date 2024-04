Britney Spears resuelve la batalla legal contra su padre

Britney Spears ha llegado a un acuerdo en su larga batalla legal contra su padre. Sin embargo, es un pacto que no ha gustado nada a la cantante, ya que sale perdiendo. Según el portal estadounidense ‘TMZ’, la intérprete de ‘Toxic’ tendrá que abonar dos millones de dólares por las facturas legales de su progenitor y ella se quedará sin compensación económica.

El abogado de la artista, Mathew Rosengart, había asegurado que tenía “un caso sólido” y Britney saldría victoriosa, reporta la misma información, pero finalmente se ha determinado que Britney es responsable de los gastos legales en de su padre durante el juicio, que ascenderían a dos millones de dólares.

Las acusaciones contra Jamie Spears, padre de Britney, alegaban “mal manejo y desfalco” de los bienes de su hija durante los 13 años en los que fue su tutor. Por su parte, el progenitor aseguró que sus gastos siempre fueron aprobados por el juez del caso, por lo que todo era legal. ‘TMZ’ confirma que la cantante está “furiosa” por cómo se ha resuelto el caso.

“Aunque la tutela finalizó en noviembre de 2021, su deseo de libertad está realmente completo ahora. Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no tendrá que asistir o estar involucrada con la corte en este asunto”, ha informado Rosengart en un comunicado a la CNN.

La intérprete de ‘Baby One More Time’ fue puesta bajo tutela judicial en 2008 y su padre ejerció de tutor durante la mayor parte de los 13 años que duró el acuerdo, supervisando y controlando las finanzas y decisiones médicas de su hija. En junio de 2021, la cantante pidió al juez que la liberara de la tutela al ser “abusiva” y afirmó, entre otras, que le hicieron salir de gira en contra de su voluntad, no le permitieron casarse o tener un bebé y la obligaron a usar un DIU como método anticonceptivo.