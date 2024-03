C. Tangana retira su tuit de apoyo a Rafa Benítez: "Al que no le guste, que se haga koruño"

El proyecto de futuro que el Celta de Vigo inició en el año de su centenario toca a su fin tras ocho meses de escepticismo. El 23 de junio de 2023, el club anunciaba la contratación de Rafa Benítez para, al menos, tres temporadas. Finalmente, debido a los malos resultados, el entrenador madrileño abandonará el banquillo celeste antes de terminar su primer año.

Desde el encuentro ante Osasuna en la primera jornada, el juego del equipo sembró dudas entre sus aficionados. El público 'celtiña' nunca aceptó de buen gusto la propuesta futbolística de Benítez, defensor de un fútbol más efectivo que vistoso y alejado del estilo que se ha presenciado en Balaídos durante la última década.

Así, el juego del equipo y los continuos traspiés hicieron que muchos aficionados se posicionasen en contra de su continuidad. Sin embargo, la clasificación del Celta de Vigo para los cuartos de final de la Copa del Rey supuso un oasis de felicidad en el que los defensores de Rafa aprovecharon para sacar pecho. Uno de ellos fue C. Tangana, que incluso publicó un tuit de apoyo al técnico madrileño: "Aquí estamos a las órdenes de Rafa (Benítez) y al que no le guste, que se haga koruño. Hala Celta".

Publicación de C. Tangana en apoyo a Rafa Benítez / Archivo

C. Tangana borra su mensaje de apoyo a Benítez tras un 'retweet' de Nacho Carretero

Casi dos meses después de la clasificación a los cuartos de final de Copa, Nacho Carretero aprovechó la ocasión para 'retuitear' la publicación de 'El Madrileño', quien rápidamente ha eliminado la publicación para no llevar a equívocos. El periodista y escritor coruñés es aficionado del Deportivo de La Coruña y su gesto fue entendido por los aficionados celestes como una provocación, acusándole de "tener el tuit guardado desde hace dos meses".

El gran aficionado del Deportivo @NachoCarretero tenía guardado este RT desde hace dos meses.



Para que luego digan que no están pendientes de lo que pasa en Vigo. Ni con dos divisiones de diferencia se les pasa. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/tsHB2xccl8 — Alberto Estévez Ingelmo (@albertoestevezi) March 12, 2024

La acusación no cayó en saco roto y el propio Carretero respondió a la citación evitando el conflicto entre las aficiones gallegas: "Yo me estoy metiendo con El Madrileño, no con el Celta! Cualquiera diría que estáis contentos hoy."