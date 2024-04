Claudio: “No estuvimos a la altura de la afición”

El entrenador del Celta, Jonatan Giráldez, reconoció tras la derrota ante el Deportivo Alavés que no estuvieron “cómodos en ningún momento” y apuntó que les pasaron “por encima” en algunos momentos. El técnico se mostró “fastidiado” en rueda de prensa y dijo que no estuvieron “a la altura del partido, de la afición, ni del momento de la temporada”.

“No hemos arrancado bien. Nos han ganado en duelos e intensidad, con pelota no hemos tenido precisión en construcción”, consideró el preparador del equipo gallego, que lamentó que no pudieron defender a su rival a pesar de que sabían cómo iba a jugar. “Les dimos comer a ellos en esos inicios, en esa presión dentro saltando con tres en primera línea con sus extremos, que te hace llevar balón hacia adentro en una situación errónea. Teníamos que haber salido más veces por fuera. Luego lo ajustamos algo mejor, fuimos capaces de esa presión inicial y en el último tercio no estuvimos finos. Tuvimos mucha falta de entendimiento en pases sencillos. Ellos han creído cada vez más y han sido más intensos”, destacó Jonatan Giráldez, que remarcó que llegaron “un segundo tarde en todas las situaciones”.

“No se manifestó, en ningún momento, peligro en campo rival por falta de velocidad en la circulación y por falta de precisión”, abunda. “Más allá de eso creo que el partido no tiene que ver con el entendimiento ofensivo nuestro sino con la intensidad. El rival ha estado por encima. Hoy, en cada acción dividida, en cada duelo y balón parado, han sido mejores”.

“No nos ha salido nada. No ha sido buen día ni en lo colectivo ni en lo individual”, zanjó, aunque prefirió “tener un día malo que tener tres o cuatro medio malos”. “El rival nos ha borrado hoy. Ha sido un partido que no ha tenido nada que ver con los anteriores que hemos jugado”, indicó.

Reconoce que es posiblemente su peor día como entrenador: “Sí, seguramente sí. Un día fastidiado, no hemos estado bien, no hemos estado a la altura del partido, de la afición, del momento de la temporada... No hemos estado bien. Tenemos claro los motivos del porqué”. Y se apunta primeramente a él mismo: “El primer responsable soy yo, siempre. Igual no hemos sido capaces de transmitir bien la idea de partido, de dar las soluciones correctas. El rival ha sido fiel a lo que venía haciendo”.

“El equipo no me ha gustado, no ha estado bien”, incidió el preparador, y señaló que el resultado “es justo” y aseguró que es momento de reflexionar y pensar en el Villarreal, el próximo rival.

Giráldez, tras asumir el mal juego, inicia ya la preparación del próximo encuentro: “Estamos seguros que nos vamos a volver a levantar, que la semana que viene contra Villarreal haremos un partido igual de bueno que lo que veníamos haciendo hasta ahora”.