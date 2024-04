Un vecino de Cangas muere en un grave accidente de tráfico en el Corredor do Morrazo

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido pasadas las 23.00 horas de este domingo en el Corredor do Morrazo a la salida del túnel de Coiro, muy cerca de la salida hacia el lugar de A Portela, en Cangas. El siniestro consistió en la colisión frontal de dos automóviles y a consecuencia del impacto ha sido necesario cortar el tráfico en este punto, por lo que Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Cangas procedieron a desviar a los coches que circulaban por la zona. Es el segundo siniestro de gravedad en menos de 48 horas en este tramo del Corredor do Morrazo.

La central del 112 recibió el aviso poco antes de las 23.15 horas y ante la gravedad de lo ocurrido se desplazaron hasta el lugar dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Cangas, Bombeiros do Morrazo, Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil y al menos dos ambulancias medicalizadas procedentes de Vigo. De momento se desconocen las causas del grave accidente. Las fuentes consultadas se limitaron a explicar que se trataba de un choque frontal entre dos turismos, un Honda Civic y un Peugeot 308. En uno de los vehículos viajaban tres personas y una de ellas resultó fallecida. Se trata de un vecino de Cangas, de avanzada edad y que viajaba en el coche como acompañante. A bordo del otro automóvil iba únicamente el conductor. Los heridos fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro y a Povisa.

Pasada la una de la madrugada se mantenía el despliegue de medios de emergencia en el Corredor do Morrazo, a la espera de que se decretase el levantamiento del cuerpo y de despejar la vía. El lugar en el que ocurrió el siniestro ya no forma parte de la Autovía do Morrazo, sino que es un tramo de un carril de circulación en cada sentido. Se trata de un punto muy cercano al lugar donde en la mañana del sábado se registró otro grave accidente de tráfico, también en forma de colisión frontal entre dos vehículos y en el que resultaron heridas las personas que conducían.