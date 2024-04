Los que no fallaron en Mendizorroza

Llenaron Vitoria de color celeste desde primera hora de la mañana cuando empezaron a llegar a la capital alavesa los autocares y coches particulares que transportaron a los 1.200 aficionados del Celta que acompañaron al equipo a Mendizorroza. El desplazamiento más importante de la temporada que no tuvo el final feliz al que aspiraban todos. Las imágenes de Vitoria son espectaculares con la quedada de los aficionados en la Plaza de la Blanca Paloma y posterior caminata todos juntos hasta el estadio. Bailes, cánticos y comportamiento ejemplar. Lo mismo que dentro del estadio donde la grada estuvo mucho mejor que los que se vistieron de rojo ayer. Fueron muchos los que ayer no fallaron al Celta, pero no estaban en el campo.

Un grupo de celtistas posa con sus bufandas. | // LOF / REDACCIÓN