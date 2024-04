Velada romántica del piloto de la F1 Lando Norris y Magui Corceiro en Vigo

Velada romántica en Vigo. El piloto de McLaren en la F1, Lando Norris, y su novia, la modelo y actriz portuguesa Magui Corceiro, ha elegido la ciudad como punto de partida de un fin de semana para disfrutar en pareja.

La cita en Vigo se producía en el día festivo en Portugal por la conmemoración de la Revolución de los Claveles. De hecho Magui, de 22 años, ya esperaba desde ayer en la ciudad la llegada del británico. Aunque Lando Norris se hizo de rogar. Aterrizó en el aeropuerto de Peinador en torno a las diez de la noche a bordo de un jet privado.

Procedía directamente del McLaren Technology Centre, un enorme complejo que agrupa la sede de la escudería automovilística y sus filiales en 500.000 metros cuadrados en Woking (Surrey, Inglaterra). Fue aquí donde el piloto de 24 años colgó las últimas fotos en su cuenta de Instragram. Un post con un texto que sugería sus ganas por desconectar para reunirse con su novia, aunque sin mencionarla: "Unos días provechosos en la fábrica, fin de semana libre y luego, Miamaammi".

Un descanso merecido el de Norris. El reencuentro con su novia en Vigo se produce en uno sus mejores momentos deportivos. Hace menos de una semana de la última carrera, en el Circuito Internacional de Shangai, donde se subía al podio por su segundo puesto.

Imagen de Bershka

A Magui Corceiro tampoco le va nada mal en su profesión. Por su juventud, la proyección en su doble faceta de modelo y actriz no ha hecho más que comenzar. Si bien su fama la propulsó con las explosivas imágenes que colgaba en sus redes sociales -1,8 millones en Instagram-, por representar a la agencia Central Models se convirtió en imagen de importantes marcas, como Bershka y Funky Project. Y de mundo de la moda al de la televisión. Su participación en la serie de la versión portuguesa de 'Dancing with the Stars' ya va por la quinta temporada.

Primeras apariciones públicas

Una de las primeras apariciones públicas de Lando y Magui fue hace tan solo dos semanas en el Masters 1000 de Montecarlo, mostrando muy buena síntonia y dando a entender que, como se sospechaba, había un romance en ciernes. Corceiro fue pareja de Joao Félix, delantero del Barça, pero tras una serie de idas y venidas, anunció su soltería. Por aquel entonces militaba en el Chelsea y la distancia fue una de las razones por las que decidieron poner fin a su historia de amor. Sin embargo, hay quien piensa que la verdad sobre aquella ruptura tiene que ver con unas supuestas infidelidades de la influencer, a quien se le habría relacionado con el también futbolista Pedro Porro o incluso con Neymar. Eso sí, pese a todo, ambos reconocen que continúan siendo amigos.

De su paso por Vigo poco más ha trascendido. Cerca de las diez de la mañana de hoy, Lando y Magui despegaban en un jet diferente al de ayer y rumbo a Amberes, en Bélgica, país natal de la madre del piloto.